Аерогриль – це можливість насолодитися дуже смачними улюбленими стравами, не витрачаючи часу та зусиль на стояння біля плити. Візьміть на озброєння типові помилки – і ви завжди досягатимете ідеального результату, розповідає 24 Канал з посиланням на Сhoice.

Які є поширені помилки при готуванні на аерогрилі?

Переповнення кошика

Одна з найпоширеніших помилок, особливо, коли йдеться про приготування для великої сімʼї. Якщо ви заповните кошик до самого верху – продукти не отримають рівномірної обробки гарячим повітрям. Тому вкрай важливо забезпечити вільну циркуляцію повітря.

Одразу починати готувати

Аерогриль завжди потрібно розігрівати, неважливо, що саме ви хочете готувати. Якщо цей крок пропустити – він просто не досягне потрібної температури, що негативно вплине на результат.

Нарізка і нетерплячість

Приготування їжі в аерогрилі спрощує життя, але для цього інгредієнти потрібно правильно підготувати. Наприклад, нарізати їх потрібно однаковим розміром, щоб забезпечити рівномірне приготування, підказує портал Good Housekeeping.

А ще точно не варто часто відкривати кришку, краще дочекайтеся зазначеного у рецепті часу. Адже так ви просто випускаєте тепло – а суть користування девайсом полягає у протилежному.

