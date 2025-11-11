Дрібниці завжди демонструють різницю між досвідом та новачками, а також між смачними та довершеними стравами. Як перетворити картопляне пюре на витвір кулінарного мистецтва – розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok o_gorodnik.

Як приготувати ніжне та вершкове картопляне пюре?

Спершу треба правильно обрати сорт картоплі – в ній повинно бути достатньо крохмалю. Після цього нарізаємо її однаковими шматочками, заливаємо холодною водою, солимо та варимо до готовності.

Як зробити картопляне пюре як у ресторані: відео

Далі картоплю треба повернути у каструлю і випарувати зайву вологу на маленькому вогні, після чого – перетерти картоплю через сито. Потім слід додати вершкове масло та молоко. Продовжуємо готувати, поки не отримаємо кремове та ніжне картопляне пюре.

Чи можна використовувати вершки?

Так, замість молока можна додати у пюре вершки – так його смак та текстура вийдуть ще більш кремовими. Однак перед додаванням до картоплі вершки потрібно прогріти, інакше пюре вийде тягучим і грудкуватим, підказує портал Beszamel.

Що приготувати до картоплі?