Квашення капусти – не надто складний кулінарний процес, однак тут все може вирішити одна маленька деталь. Яка саме – розповідає 24 Канал з посиланням на Pysznosci.

Яку сіль використовувати для квашення капусти?

Для квашення капусти потрібно використовувати лише звичайну камʼяну сіль, крупного або середнього помелу. Цього правила потрібно дотримуватися у будь-якому випадку.

Закуска, в якої є свої секрети / Фото Freepik

Крупні кристали солі будуть ідеальним варіантом, адже вони розчиняються повільніше, а отже, ваша капуста буде більш хрусткою.

Чому не можна використовувати йодовану сіль?

Це прикра помилка новачків – використовувати для квашеної капусти сіль з добавками. Йод не дає розвиватися молочним бактеріям, а саме вони є ключовими у процесі закваски капусти, розповідає Smakosze.

Будь-які добавки до солі негативно вплинуть на процес ферментації, а це саме те, чого варто уникати.

Цікаві кулінарні секрети