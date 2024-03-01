Ніжнішого сніданку ви ще не їли: елементарний рецепт повітряного скремблу
1 березня 2024, 13:43Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Ніжний та повітряний скрембл – чудова ідея для сніданку. Він стане ідеальною заміною звичайній яєчні чи омлету.
Яєчний скрембл готується дуже просто і швидко. Для нього вам не знадобиться багато складних інгредієнтів, а лише курячі яйця, вершкове масло і сметана.
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Рецепт ідеального скремблу
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 8 яєць;
– 8 мілілітрів оливкової олії;
– 50 грамів масла 73%;
– 40 грамів сметани;
– 60 грамів твердого сиру;
– дрібка солі.
Приготування:
- Помийте яйця та обсушіть їх рушником. Далі підготуйте пательню, поставте її на вогонь, налийте трохи оливкової олії та вкиньте туди ж масло.
- В окремий посуд розбийте яйця, добре змішайте їх віничком або виделкою. Додайте сіль до смаку.
- Вилийте яйця на пательню і почніть помішувати. Це потрібно робити постійно, щоб яєчня не гусла.
- Далі додайте до яєць сметану і продовжуйте помішувати. Потім посипте яєчню натертим на грубій терці сиром. Перемішуйте страву доти, доки сир не розплавиться.
- Готовий скрембл прикрасьте подрібненою зеленню.