Ніжнішого сніданку ви ще не їли: елементарний рецепт повітряного скремблу

Ніжний та повітряний скрембл – чудова ідея для сніданку. Він стане ідеальною заміною звичайній яєчні чи омлету.

Яєчний скрембл готується дуже просто і швидко. Для нього вам не знадобиться багато складних інгредієнтів, а лише курячі яйця, вершкове масло і сметана.

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Рецепт ідеального скремблу

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

– 8 яєць;– 8 мілілітрів оливкової олії;– 50 грамів масла 73%;– 40 грамів сметани;– 60 грамів твердого сиру;– дрібка солі.

Приготування:

Помийте яйця та обсушіть їх рушником. Далі підготуйте пательню, поставте її на вогонь, налийте трохи оливкової олії та вкиньте туди ж масло. В окремий посуд розбийте яйця, добре змішайте їх віничком або виделкою. Додайте сіль до смаку. Вилийте яйця на пательню і почніть помішувати. Це потрібно робити постійно, щоб яєчня не гусла. Далі додайте до яєць сметану і продовжуйте помішувати. Потім посипте яєчню натертим на грубій терці сиром. Перемішуйте страву доти, доки сир не розплавиться. Готовий скрембл прикрасьте подрібненою зеленню.