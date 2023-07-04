Справжня гуцульська страва – банош зі шкварками
4 липня 2023, 09:58Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Гуцульська кухня надзвичайно смачна та колоритна. Найпопулярнішою стравою є звичайно гуцульський банош з кукурудзяної крупи на домашній сметані.
Банош зі шкварками – одна з найвідоміших страв української кухні, яку найчастіше готують на гуцульщині. Є кілька варіантів цієї страви: на сметані чи жирних вершках, зі шкварками чи бринзою.
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Аби відкривати для вас смак кожного куточку нашої неньки, пропонуємо відроджувати українську кухню та частіше готувати її вдома.
Рецепт баношу зі шкварками
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
– 500 грамів сметани 35% жирності або вершки;
– 500 грамів води;
– 170 грамів кукурудзяної крупи;
– 100 – 150 грамів бринзи;
– 200 грамів груднинки на шкварки;
– сіль.
Приготування:
- У казанку чи каструлі з товстим дном, нагріваємо воду до кипіння, додаємо до неї сметану (звісно, краще брати домашню та жирну). Додаємо трішки солі і доводимо до кипіння, помішуючи.
- Всипаємо, постійно помішуючи лопаткою, суміш тонкою цівкою кукурудзяну крупу.️ Краще брати дрібного помелу, але підійде будь-яка, проте треба більше варити крупнішу крупу.
- Зменшуємо вогонь і буквально запарюємо кашу, періодично помішую на тихому вогні. На це потрібно, залежно від каші від 15 до 20 хвилин. Не робіть банош дуже густим, бо він з часом сам густішає.
- Повністю готову кашу знімаємо з вогню, натираємо до неї бринзу.
- Відставляємо страву, щоб крупа "дійшла", а тим часом смажимо шкварки.
- Готові шкварки висипаємо у казанок, ще трішки дотираємо все сиром.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати гуцульську росівницю з перлової крупи за нашим рецептом.