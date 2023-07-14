Більше ніяких булок: рецепт бургера в лаваші
14 липня 2023, 17:06Читать новость на русском
Джерело:Ектор Хіменес-Браво
Вагаєтеся між бургером та шаурмою? Приготуйте два в одному: бургер в лаваші. Такий варіант вуличної їжі сподобається кожному.
Ситний бургер з соковитою котлетою у лаваші – цікавий варіант стрітфуду для тих, кого важко здивувати чимось новим. Такий смаколик можна подавати з курячою котлетою, яловичою або з рваною свининою.
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Інгредієнти для начинки теж можна змінювати, адже хтось обирає з огірками, а інший – помідори. Смак страви від цього гіршим не стане. Просто спробуйте, воно того варте!
Рецепт бургера в лаваші
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
– 100 – 150 грамів фаршу;
– 1 лист лаваша;
– 1 шматок твердого сиру;
– скибка помідора;
– рукола;
– маринований огірок;
– 1 ложка майонезу;
– 1 ложка кетчупу;
– 1 ложка французької гірчиці;
– 1 ложка паприки.
Приготування:
- Для соусу змішуємо майонез, кетчуп, гірчицю та паприку.
- Розрізаємо лаваш від центру до краю та викладаємо обсмажену котлету.
- Далі змащуємо все соусом, додаємо сир, нарізані овочі та зелень.
- Загортаємо бургер в лаваш так, аби утворився трикутник.
- Смажимо страву на сковорідці 10 – 15 хвилин до скоринки.
- Подаємо з французькою картоплею, смаженим бататом або овочевим салатом.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати овочеву запіканку з кабачків в духовці за нашим рецептом.