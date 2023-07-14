Більше ніяких булок: рецепт бургера в лаваші

Вагаєтеся між бургером та шаурмою? Приготуйте два в одному: бургер в лаваші. Такий варіант вуличної їжі сподобається кожному.

Ситний бургер з соковитою котлетою у лаваші – цікавий варіант стрітфуду для тих, кого важко здивувати чимось новим. Такий смаколик можна подавати з курячою котлетою, яловичою або з рваною свининою.

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Інгредієнти для начинки теж можна змінювати, адже хтось обирає з огірками, а інший – помідори. Смак страви від цього гіршим не стане. Просто спробуйте, воно того варте!

Рецепт бургера в лаваші

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1

– 100 – 150 грамів фаршу;– 1 лист лаваша;– 1 шматок твердого сиру;– скибка помідора;– рукола;– маринований огірок;– 1 ложка майонезу;– 1 ложка кетчупу;– 1 ложка французької гірчиці;– 1 ложка паприки.

Приготування:

Для соусу змішуємо майонез, кетчуп, гірчицю та паприку.

Розрізаємо лаваш від центру до краю та викладаємо обсмажену котлету.

Далі змащуємо все соусом, додаємо сир, нарізані овочі та зелень.

Загортаємо бургер в лаваш так, аби утворився трикутник.

Смажимо страву на сковорідці 10 – 15 хвилин до скоринки.

Подаємо з французькою картоплею, смаженим бататом або овочевим салатом.

Смачного!

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