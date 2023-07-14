Більше ніяких булок: рецепт бургера в лаваші

14 липня 2023, 17:06
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Джерело:

Ектор Хіменес-Браво

Вагаєтеся між бургером та шаурмою? Приготуйте два в одному: бургер в лаваші. Такий варіант вуличної їжі сподобається кожному.

Ситний бургер з соковитою котлетою у лаваші – цікавий варіант стрітфуду для тих, кого важко здивувати чимось новим. Такий смаколик можна подавати з курячою котлетою, яловичою або з рваною свининою.

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Інгредієнти для начинки теж можна змінювати, адже хтось обирає з огірками, а інший – помідори. Смак страви від цього гіршим не стане. Просто спробуйте, воно того варте!

Рецепт бургера в лаваші

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1
Інгредієнти:
 – 100 – 150 грамів фаршу;
 – 1 лист лаваша;
 – 1 шматок твердого сиру;
 – скибка помідора;
 – рукола;
 – маринований огірок;
 – 1 ложка майонезу;
 – 1 ложка кетчупу;
 – 1 ложка французької гірчиці;
 – 1 ложка паприки.

Приготування:

  • Для соусу змішуємо майонез, кетчуп, гірчицю та паприку. 
  • Розрізаємо лаваш від центру до краю та викладаємо обсмажену котлету.
  • Далі змащуємо все соусом, додаємо сир, нарізані овочі та зелень.
  • Загортаємо бургер в лаваш так, аби утворився трикутник.
  • Смажимо страву на сковорідці 10 – 15 хвилин до скоринки.
  • Подаємо з французькою картоплею, смаженим бататом або овочевим салатом.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак