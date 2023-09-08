Їсте та худнете: рецепт галети з грушею та домашнім сиром
8 вересня 2023, 10:44Читать новость на русском
Джерело:Dream fit you
Кожен з нас мріє їсти і худнути. Аби здійснити це маленьке бажання, у нас є рецепт десерту, який зможе з цим допомогти.
Соковита галета з грушею – відмінний поживний десерт, який можна на будь-якій дієті. Тільки уявіть, ви їсте солодку домашню випічку та худнете.
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В основі десерту домашній кисломолочний сир та стигла солодка груша – неймовірно, правда ж.
Рецепт галети з грушею та домашнім сиром
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
– 180 грамів кисломолочного сиру;
– 90 грамів вершкового масла;
– 1 яєчний жовток;
– 1 ложка цукру;
– цедра одного апельсина;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 150 грамів борошна;
– 2 – 3 груші.
Приготування:
- У мисці змішуємо кисломолочний сир, жовток, цукор, борошно та цедру апельсина. Ретельно перемішуємо та загортаємо у харчову плівку. Відкладаємо тісто в холодильник відпочити.
- Тим часом нарізаємо очищену грушу тонкими скибками.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів.
- Розкачуємо тісто на пергаменті, викладаємо грушу та посипаємо все корицею. За бажанням мигдалевими пластівцями. Загортаємо краї тіста та відправляємо галету в духовку на 20 – 30 хвилин.
- Готовий десерт охолоджуємо, нарізаємо порційними шматочками та подаємо до столу.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати улюблений смаколик Єлизавети II.