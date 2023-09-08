Їсте та худнете: рецепт галети з грушею та домашнім сиром

8 вересня 2023, 10:44
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Джерело:

Dream fit you

Кожен з нас мріє їсти і худнути. Аби здійснити це маленьке бажання, у нас є рецепт десерту, який зможе з цим допомогти.

Соковита галета з грушею – відмінний поживний десерт, який можна на будь-якій дієті. Тільки уявіть, ви їсте солодку домашню випічку та худнете.

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В основі десерту домашній кисломолочний сир та стигла солодка груша – неймовірно, правда ж.

Рецепт галети з грушею та домашнім сиром

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 180 грамів кисломолочного сиру;
 – 90 грамів вершкового масла;
 – 1 яєчний жовток;
 – 1 ложка цукру;
 – цедра одного апельсина;
 – 10 грамів ванільного цукру;
 – 150 грамів борошна;
 – 2 – 3 груші.

Приготування:

  • У мисці змішуємо кисломолочний сир, жовток, цукор, борошно та цедру апельсина. Ретельно перемішуємо та загортаємо у харчову плівку. Відкладаємо тісто в холодильник відпочити.
  • Тим часом нарізаємо очищену грушу тонкими скибками.
  • Розігріваємо духовку до 180 градусів.
  • Розкачуємо тісто на пергаменті, викладаємо грушу та посипаємо все корицею. За бажанням мигдалевими пластівцями. Загортаємо краї тіста та відправляємо галету в духовку на 20 – 30 хвилин.
  • Готовий десерт охолоджуємо, нарізаємо порційними шматочками та подаємо до столу.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак