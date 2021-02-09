Як приготувати гарбузові ньокі: рецепт від Марко Черветті

Італійський шеф-кухар поділився рецептом оригінальної страви - гарбузові ньокі. Як правильно готувати - читайте у матеріалі.
Існує безліч рецептів страв з гарбуза. Марко Черветті пропонує приготувати традиційну італійську страву – ньокі. Ми впевнені, що такого ви не куштували.
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Як приготувати гарбузові ньокі
Інгредієнти:
– 370 грамів запеченого гарбуза;
– 280 грамів борошно;
– 1 яйце;
– 60 грамів вершкового масла 82%;
– листя шавлії;
– 20 грамів кедрових горіхів;
– мускатний горіх;
– 25 грамів сиру (Пармезан);
– сіль, перець.
Таку страву з гарбуза ви ще точно не куштували. Якщо будете знати цей рецепт, то полюбите гарбуз раз і назавжди, – написав Марко Черветті
- Для приготування помийте, почистіть гарбуз, наріжте кубиками, викладіть у форму , відправте запікатись при температурі 180 градусів.
- У миску викладіть кубики запеченого гарбуза, подрібніть у пюре, додайте борошно, яйце, перемішайте, замісіть тісто. Загорніть у харчову плівку, залиште на 30 хвилин у холодильник.
- З готового тіста розкатайте "колбаску", розріжте на часточки.
- У каструлю з окропом викладіть ньокі, варіть декілька хвилин до готовності.
- Сир натріть на грубій тертці.
- На пательню з вершковим маслом, викладіть кедрові горіхи, листя шалфею, перемішайте, додайте окріп з каструлі, тертий сир, відварені ньокі, додайте сіль, перець, мускатний горіх, тушкуйте декілька хвилин.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Гарбузові ньокі – рецепт від Марко Черветті у відео: