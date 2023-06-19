Зелений гаспачо – справжній літній суп без труднощів

Ви, мабуть, чули за традиційний іспанський суп гаспачо. А що, якщо ми запропонуємо приготувати дещо за зміненим рецептом? Вам сподобається!

Зелений гаспачо – це не тільки простий у приготуванні літній суп, а й корисний та дієтичний обід чи вечеря. Його вартує спробувати, адже він довершений та ароматний.

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Подавайте його як до святкового столу, так і до легкого літнього обіду чи вечері.

Рецепт зеленого гаспачо

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– 440 грамів жовтих томатів;– 80 грамів листя шпинату;– 80 грамів жовтого або зеленого перцю;– 130 грамів огірків;– 15 грамів часнику конфі;– 25 грамів оливкової олії;– 10 грамів лимонного соку;– сіль.– редиска;– половинка моцарели або ціла бурата;– зелень петрушки;– огірок.

Приготування:

Томати надрізаємо з одного боку і видаляємо плодоніжку, бланшуємо в окропі 25 секунд. Одразу кладемо у холодну воду з льодом, а як охолоне знімаємо шкірку.

Перець жовтий або зелений очищаємо від шкірки простою "економкою". Листя шпинату, без стебел промиваємо водою.

Нарізаємо огірок зі шкіркою.

Часник конфі – це або печений в духовці у фользі 40 хвилин, або томлений в олії (90 грамів 40 хвилин).

Усі овочі перекладаємо у чашу блендера, додаємо листя шпинату, оливкову олію та все дуже добре подрібнюємо в однорідну масу. Додаємо сіль, лимонний сік та доводимо до смаку.



Зелений гаспачо / Фото Foobie

Потім проціджуємо все через сито, щоб залишилась тільки ніжна частина супу. Ставимо суп у холодильний, щоб він був холодний.

У тарілку нарізаємо дрібненько гарнір: спочатку редиску, огірок, можна навіть селеру стебло. Наливаємо суп, а зверху на гарнір кладемо половинку моцарели або бурати.

Якщо хочете трішки густішого супу, додайте до рецепта трішки мʼякоті хліба: грамів 30 – 40 і буде також дуже смачно.

Смачного!

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