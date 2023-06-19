Зелений гаспачо – справжній літній суп без труднощів

19 червня 2023, 14:56
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Джерело:

Володимир Ярославський

Ви, мабуть, чули за традиційний іспанський суп гаспачо. А що, якщо ми запропонуємо приготувати дещо за зміненим рецептом? Вам сподобається!

Зелений гаспачо – це не тільки простий у приготуванні літній суп, а й корисний та дієтичний обід чи вечеря. Його вартує спробувати, адже він довершений та ароматний.

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Подавайте його як до святкового столу, так і до легкого літнього обіду чи вечері.

Рецепт зеленого гаспачо

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 440 грамів жовтих томатів;
 – 80 грамів листя шпинату; 
 – 80 грамів жовтого або зеленого перцю;
 – 130 грамів огірків;
 – 15 грамів часнику конфі;
 – 25 грамів оливкової олії;
 – 10 грамів лимонного соку;
 – сіль.
Для декору:
 – редиска;
 – половинка моцарели або ціла бурата;
 – зелень петрушки;
 – огірок.

Приготування:

  • Томати надрізаємо з одного боку і видаляємо плодоніжку, бланшуємо в окропі 25 секунд. Одразу кладемо у холодну воду з льодом, а як охолоне знімаємо шкірку.
  • Перець жовтий або зелений очищаємо від шкірки простою "економкою". Листя шпинату, без стебел промиваємо водою.
  • Нарізаємо огірок зі шкіркою.
  • Часник конфі – це або печений в духовці у фользі 40 хвилин, або томлений в олії (90 грамів 40 хвилин).
  • Усі овочі перекладаємо у чашу блендера, додаємо листя шпинату, оливкову олію та все дуже добре подрібнюємо в однорідну масу. Додаємо сіль, лимонний сік та доводимо до смаку.


Зелений гаспачо / Фото Foobie

  • Потім проціджуємо все через сито, щоб залишилась тільки ніжна частина супу. Ставимо суп у холодильний, щоб він був холодний.
  • У тарілку нарізаємо дрібненько гарнір: спочатку редиску, огірок, можна навіть селеру стебло. Наливаємо суп, а зверху на гарнір кладемо половинку моцарели або бурати.
  • Якщо хочете трішки густішого супу, додайте до рецепта трішки мʼякоті хліба: грамів 30 – 40 і буде також дуже смачно.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак