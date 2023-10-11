Не захочете більше купувати його в магазині: ідеальний хліб без замісу

Ми вживаємо хліб в раціоні чи не щодня, але завжди купуємо його в магазині. Чому б не спробувати приготувати його власноруч та здивувати домашньою випічкою рідних.

Свій домашній хліб завжди ліпший від покупного – тут і сумніву немає. Але ж він потребує особливих навичок та довгого вимішування, скажете ви. У нас є особливий рецепт, який дозволить насолодитися здобою без мороки.

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А якщо його ще й не потрібно місити, то процес приготування принесе вам масу задоволення. Ви більше не захочете купувати – гарантуємо.

Рецепт домашнього хліба без замісу

Час: 3 години

3 години Порції: 1

– 500 грамів просіяного борошна;– 340 грамів теплої води;– 9 грамів сухих дріжджів;– 9 грамів цукру;– 8 грамів солі.

Приготування:

Змішуємо борошно, сухі дріжджі, сіль та цукор. Додаємо воду, замішуємо і залишаємо на годину.

Замішуємо тісто ще раз руками, перекладаємо у форму змащену олією і залишаємо підійти на 1,5 години в теплому місці.

Випікаємо хліб 30 хвилин під закритою фольгою., при температурі 240 градусів. Далі знімаємо фольгу та випікаємо ще 10 хвилин при 200 градусах.

Охолоджуємо свіжий хліб на решітці та подаємо до столу.

Смачного!

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