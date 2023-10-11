Не захочете більше купувати його в магазині: ідеальний хліб без замісу

11 жовтня 2023, 15:28
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Джерело:

Ектор Хіменес-Браво

Ми вживаємо хліб в раціоні чи не щодня, але завжди купуємо його в магазині. Чому б не спробувати приготувати його власноруч та здивувати домашньою випічкою рідних.

Свій домашній хліб завжди ліпший від покупного – тут і сумніву немає. Але ж він потребує особливих навичок та довгого вимішування, скажете ви. У нас є особливий рецепт, який дозволить насолодитися здобою без мороки.

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А якщо його ще й не потрібно місити, то процес приготування принесе вам масу задоволення. Ви більше не захочете купувати – гарантуємо.

Рецепт домашнього хліба без замісу

  • Час: 3 години
  • Порції: 1
Інгредієнти:
 – 500 грамів просіяного борошна;
 – 340 грамів теплої води;
 – 9 грамів сухих дріжджів;
 – 9 грамів цукру;
 – 8 грамів солі.

Приготування:

  • Змішуємо борошно, сухі дріжджі, сіль та цукор. Додаємо воду, замішуємо і залишаємо на годину.
  • Замішуємо тісто ще раз руками, перекладаємо у форму змащену олією і залишаємо підійти на 1,5 години в теплому місці.
  • Випікаємо хліб 30 хвилин під закритою фольгою., при температурі 240 градусів. Далі знімаємо фольгу та випікаємо ще 10 хвилин при 200 градусах.
  • Охолоджуємо свіжий хліб на решітці та подаємо до столу.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак