Кабачкова намазка з хрумкими брускетами, яку точно зїдять до кінця
8 серпня 2023, 20:34Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Чого ми тільки не готували вже з кабачків: рулети, торти, оладки, маинували їх та закручувалина зиму. Проте, такого рецепту ще не було.
Кабачкова намазка, яку обов'язково потрібно подавати з хрумкими брускетами – відміна закуска до святковго та буденного столу. Вона швидка та легка у приготуванні, її легко зберігати в холодильнику.
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Спробуйте приготувати кабачкову намазку вдома та вибудете приємно здивовані довершеним смаком закуски з простих і доступних інгредієнтів.
Рецепт кабачкової намазки
- Час: 1 година
- Порції: 2
– 500 грамів кабачку(2 невеличких);
– 1,5 цибулі;
– 1 – 2 моркви;
– 2 зубчики часнику;
– 1 плавлений сирок;
– 1 ложка подрібненого кропу;
– сіль, олія, перець, сухий часник.
Приготування:
- ️Цибулю, часник, кабачок нарізаємо, моркву натираємо на тертці.
- ️В каструлі з товстим дном підсмажуємо до прозорості на олії цибулю, додаємо моркву, тушкуємо 5 хвилин. Додаємо кабачок, часник, тушкуємо під кришкою 15 хвилин. Додаємо сіль, перець, сухий часник знімаємо з вогню і охолоджуємо.
- ️Нарізаємо кріп і з'єднуємо охолоджене рагу в чаші блендера з сирком і нарізаним кропом, збиваємо блендером до однорідності.
- ️На сковороді до золотистості підсмажуємо брускетти з 2-х сторін і подаємо з намазкою.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати ідеальну варену кукурудзу.