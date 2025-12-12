Кажуть, певні страви приносять достаток, здоров’я, гармонію й удачу. 24 Канал пропонує розібратися, що варто поставити на святковий стіл, аби новий рік був щедрим, а разом з тим – приготувати кілька простих смаколиків.
Що символічно має бути на новорічному столі?
- М’ясні та ситні страви здавна асоціюються з добробутом і стабільністю. Вважається, що м’ясна страва на святі гарантує силу й витривалість у наступному році.
- Риба символізує рух уперед, нові можливості та легкість. В Азії її ставлять на стіл, щоб рік пройшов у швидкому розвитку й процвітанні.
- Овочі та зелень – знак здоров’я та внутрішнього балансу. Чим більше зелені та кольорів – тим гармонійнішим буде рік.
- Зернові та крупи – символ родючості та стабільності. Навіть одна страва на їхній основі вважається "маяком" фінансової удачі.
- Десерти – до приємних емоцій, теплих подій і легких шляхів. Торти, тістечка або хрусткі десерти запускають "солодкий" новий рік.
Наступні три рецепти поєднують святковий смак і символічний сенс. Тому вони стануть ідеальним доповненням до вашого святкового столу.
Риба під вершковим соусом з лимоном
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів філе білої риби;
– 200 мілілітрів вершків 20 – 30%;
– 40 грамів масла;
– половинка лимона;
– 2 зубчики часнику;
– сіль, перець до смаку;
– кріп або петрушка для подачі.
Приготування:
- Обсушіть рибу паперовими рушниками, злегка натріть її сіллю та перцем.
- На пательні розтопіть масло, швидко обсмажте рибу з двох боків.
- Додайте вершки, подрібнений часник і трохи лимонного соку.
- Тушкуйте 10 – 12 хвилин під кришкою до готовності. Подавайте з подрібненою зеленню.
Риба на столі символізує ріст та процвітання / Фото Depositphotos
Курячі рулетики з сиром і зеленню
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 курячі філе;
– 120 грамів сиру;
– пучок кропу чи петрушки;
– 1 столова ложка майонезу чи вершкового сиру;
– сіль, перець до смаку;
– олія для смаження.
Приготування:
- Розріжте філе вздовж і добре відбийте.
- Змішайте натертий сир та подрібнену зелень. Змастіть філе тонким шаром майонезу, викладіть начинку й згорніть рулетами.
- Зафіксуйте рулетики зубочистками чи кулінарною ниткою.
- Обсмажте до рум’яності на пательні в олії чи запечіть 25 хвилин при 190°C.
М'ясні страви – до добробуту / Фото Depositphotos
Салат із сочевицею та овочами
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів відвареної сочевиці;
– 1 огірок;
– 1 болгарський перець;
– половинка червоної цибулі;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Наріжте овочі невеликими кубиками. Додайте сочевицю.
- Заправте салат олією, лимонним соком, сіллю та перцем.
- Перемішайте й одразу подавайте.
