Кажуть, певні страви приносять достаток, здоров’я, гармонію й удачу. 24 Канал пропонує розібратися, що варто поставити на святковий стіл, аби новий рік був щедрим, а разом з тим – приготувати кілька простих смаколиків.

Читайте також Таких ви ще не куштували: 3 рецепти голубців з незвичайними начинками

Що символічно має бути на новорічному столі?

М’ясні та ситні страви здавна асоціюються з добробутом і стабільністю. Вважається, що м’ясна страва на святі гарантує силу й витривалість у наступному році.

здавна асоціюються з добробутом і стабільністю. Вважається, що м’ясна страва на святі гарантує силу й витривалість у наступному році. Риба символізує рух уперед, нові можливості та легкість. В Азії її ставлять на стіл, щоб рік пройшов у швидкому розвитку й процвітанні.

символізує рух уперед, нові можливості та легкість. В Азії її ставлять на стіл, щоб рік пройшов у швидкому розвитку й процвітанні. Овочі та зелень – знак здоров’я та внутрішнього балансу. Чим більше зелені та кольорів – тим гармонійнішим буде рік.

– знак здоров’я та внутрішнього балансу. Чим більше зелені та кольорів – тим гармонійнішим буде рік. Зернові та крупи – символ родючості та стабільності. Навіть одна страва на їхній основі вважається "маяком" фінансової удачі.

– символ родючості та стабільності. Навіть одна страва на їхній основі вважається "маяком" фінансової удачі. Десерти – до приємних емоцій, теплих подій і легких шляхів. Торти, тістечка або хрусткі десерти запускають "солодкий" новий рік.

Наступні три рецепти поєднують святковий смак і символічний сенс. Тому вони стануть ідеальним доповненням до вашого святкового столу.

Риба під вершковим соусом з лимоном

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів філе білої риби;

– 200 мілілітрів вершків 20 – 30%;

– 40 грамів масла;

– половинка лимона;

– 2 зубчики часнику;

– сіль, перець до смаку;

– кріп або петрушка для подачі.

Приготування:

Обсушіть рибу паперовими рушниками, злегка натріть її сіллю та перцем. На пательні розтопіть масло, швидко обсмажте рибу з двох боків. Додайте вершки, подрібнений часник і трохи лимонного соку. Тушкуйте 10 – 12 хвилин під кришкою до готовності. Подавайте з подрібненою зеленню.

Риба на столі символізує ріст та процвітання / Фото Depositphotos

Курячі рулетики з сиром і зеленню

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 курячі філе;

– 120 грамів сиру;

– пучок кропу чи петрушки;

– 1 столова ложка майонезу чи вершкового сиру;

– сіль, перець до смаку;

– олія для смаження.

Приготування:

Розріжте філе вздовж і добре відбийте. Змішайте натертий сир та подрібнену зелень. Змастіть філе тонким шаром майонезу, викладіть начинку й згорніть рулетами. Зафіксуйте рулетики зубочистками чи кулінарною ниткою. Обсмажте до рум’яності на пательні в олії чи запечіть 25 хвилин при 190°C.

М'ясні страви – до добробуту / Фото Depositphotos

Салат із сочевицею та овочами

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів відвареної сочевиці;

– 1 огірок;

– 1 болгарський перець;

– половинка червоної цибулі;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Наріжте овочі невеликими кубиками. Додайте сочевицю. Заправте салат олією, лимонним соком, сіллю та перцем. Перемішайте й одразу подавайте.

А що приготувати на десерт?