У цих стравах українська душа: вінничанка поділилася рецептом старовинної каші "Зозуля"

7 березня 2024, 19:32
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Нещодавно перелік нематеріальної спадщини України поповнився старовинною стравою під назвою "Зозуля". Це пшоняна каша, яку заведено готувати на Вінниччині. У чому її особливість та як правильно готувати цю цікавинку української кухні?

Цій смачній українській страві понад сто років. Її рецепт передають з покоління у покоління, зазначає 78-річна місцева господиня Наталя Стецюк. За словами жінки, кашу готують із пшона, молока, яєць, цукру, маку, масла й дрібки солі.

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У чому особливість цієї страви

У листопаді 2022 року кашу "Зозуля" внесли до переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини. Наталя Стецюк розкрила свої секрети, якій їй ще передала мама.

Тепер традиції жінка передає дітям, онукам і правнукам, щоб ті цінували й берегли українське. Цю кашу вінничанка готує у горщику, в печі. Оскільки не у кожного у домі є піч, скористайтеся рецептом, який адаптований під сучасну кухню.

Рецепт каші "Зозуля"

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 100 грамів пшона;
– 330 мілілітрів молока;
– 1 яйце;
– 65 грамів цукру;
– щіпка солі;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 45 грамів маку;
– 80 грамів масла.

Приготування:

  1. Помістіть кашу у глибоку каструлю та залийте окропом.
  2. Відставте на 15 хвилин.
  3. Опісля промийте під проточною водою.
  4. Мак теж залийте окропом на 15 хвилин та процідіть.
  5. Кашу розкладіть у керамічні горщики та залийте молоком.
  6. Ретельно перемішайте.
  7. Розігрійте духовку до 190 градусів.
  8. Помістіть туди кашу на 20 хвилин. Слідкуйте, щоб молоко при закипанні не збігло.
  9. Яйця з'єднайте з цукром, сіллю, ванільним цукром та ретельно розмішайте поки всі інгредієнти не поєднаються.
  10. Влийте до каші яєчну масу, покладіть мак і добре перемішайте ложкою. Додайте половину масла та перемішайте.
  11. Накрийте кришками та відправте назад у духовку на 10 – 15 хвилин. Дістаньте готову кашу, перемішайте та додайте решту масла.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська