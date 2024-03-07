У цих стравах українська душа: вінничанка поділилася рецептом старовинної каші "Зозуля"

Нещодавно перелік нематеріальної спадщини України поповнився старовинною стравою під назвою "Зозуля". Це пшоняна каша, яку заведено готувати на Вінниччині. У чому її особливість та як правильно готувати цю цікавинку української кухні?

Цій смачній українській страві понад сто років. Її рецепт передають з покоління у покоління, зазначає 78-річна місцева господиня Наталя Стецюк. За словами жінки, кашу готують із пшона, молока, яєць, цукру, маку, масла й дрібки солі.

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У чому особливість цієї страви

У листопаді 2022 року кашу "Зозуля" внесли до переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини. Наталя Стецюк розкрила свої секрети, якій їй ще передала мама.

Тепер традиції жінка передає дітям, онукам і правнукам, щоб ті цінували й берегли українське. Цю кашу вінничанка готує у горщику, в печі. Оскільки не у кожного у домі є піч, скористайтеся рецептом, який адаптований під сучасну кухню.

Рецепт каші "Зозуля"

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

– 100 грамів пшона;– 330 мілілітрів молока;– 1 яйце;– 65 грамів цукру;– щіпка солі;– 10 грамів ванільного цукру;– 45 грамів маку;– 80 грамів масла.

Приготування:

Помістіть кашу у глибоку каструлю та залийте окропом. Відставте на 15 хвилин. Опісля промийте під проточною водою. Мак теж залийте окропом на 15 хвилин та процідіть. Кашу розкладіть у керамічні горщики та залийте молоком. Ретельно перемішайте. Розігрійте духовку до 190 градусів. Помістіть туди кашу на 20 хвилин. Слідкуйте, щоб молоко при закипанні не збігло. Яйця з'єднайте з цукром, сіллю, ванільним цукром та ретельно розмішайте поки всі інгредієнти не поєднаються. Влийте до каші яєчну масу, покладіть мак і добре перемішайте ложкою. Додайте половину масла та перемішайте. Накрийте кришками та відправте назад у духовку на 10 – 15 хвилин. Дістаньте готову кашу, перемішайте та додайте решту масла.

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