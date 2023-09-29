Круасани – ідеальний сніданок чи перекус вихідного дня за лічені хвилини

29 вересня 2023, 14:32
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Хоч круасани відомі як французька випічка, але насправді їх вперше приготували в Італії. Листкове тісто з безлічі шарів, пухка і хрустка основа – що може бути смачнішим?

24 канал підготував три рецепти смачних та швидких круасанів, які ви точно захочете повторити ще і ще. Рецепт простий, адже ми будемо використовувати вже готову випічку.

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Круасани з салямі

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2


Круасани з салямі / Фото Freepik

Інгредієнти:
– ковбаса салямі;
– 2 круасани;
– листя салату;
– 100 грамів сиру;
– половинка червоної цибулі;
– 2 столові ложки соусу песто, або іншого улюбленого соусу для змащування круасана.

Приготування:

  • Розрізаємо круасани повздовж, змащуємо соусом.
  • Викладаємо всередину скибки сиру, ковбаси салямі, нарізаємо помідори та додаємо листя салату.
  • За бажанням додаємо червону цибулю та подаємо до столу.

Круасани з яйцем

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2


Круасани з яйцем та беконом / Фото Cobs bread

Інгредієнти:
– 2 курячі яйця;
– 2 круасани;
– 4 скибки бекону;
– 100 грамів сиру;
– цибулевий джем;
– 2 столові ложки кетчупу.

Приготування:

  • Розрізаємо круасани навпіл повздовж, змащуємо кетчупом.
  • На розігрітій сковорідці обсмажуємо скибки бекону до хрумкої скоринки, викладаємо на круасани. На цій самій сковорідці смажимо яйця, щоб залишився рідкий жовток.
  • Викладаємо їх в круасани та подаємо з цибулевим джемом.

Круасани з шоколадно-горіховою пастою

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2


Круасани з шоколадною пастою / Фото Say grace blog

Інгредієнти:
 – 2 круасани;
 – шоколадно-горіхова паста;
 – ягоди чи фрукти на вибір;
 – 1 столова ложка цукрової пудри.

Приготування:

  • Розрізаємо круасани навпіл повздовж та змащуємо їх шоколадно-горіховою пастою.
  • Нарізаємо дрібними кубиками улюблені ягоди чи фрукти: полуницю, малину, персики, нектарини чи банани. Начиняємо круасани.
  • Посипаємо їх цукровою пудрою та подаємо до столу.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак