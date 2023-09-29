Круасани – ідеальний сніданок чи перекус вихідного дня за лічені хвилини
29 вересня 2023, 14:32Читать новость на русском
Хоч круасани відомі як французька випічка, але насправді їх вперше приготували в Італії. Листкове тісто з безлічі шарів, пухка і хрустка основа – що може бути смачнішим?
24 канал підготував три рецепти смачних та швидких круасанів, які ви точно захочете повторити ще і ще. Рецепт простий, адже ми будемо використовувати вже готову випічку.
Читайте також Здивуйте сім'ю осінніми смаколиками: рецепт випічки з листкового тіста та курячого фаршу
Круасани з салямі
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Круасани з салямі / Фото Freepik
– ковбаса салямі;
– 2 круасани;
– листя салату;
– 100 грамів сиру;
– половинка червоної цибулі;
– 2 столові ложки соусу песто, або іншого улюбленого соусу для змащування круасана.
Приготування:
- Розрізаємо круасани повздовж, змащуємо соусом.
- Викладаємо всередину скибки сиру, ковбаси салямі, нарізаємо помідори та додаємо листя салату.
- За бажанням додаємо червону цибулю та подаємо до столу.
Круасани з яйцем
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Круасани з яйцем та беконом / Фото Cobs bread
– 2 курячі яйця;
– 2 круасани;
– 4 скибки бекону;
– 100 грамів сиру;
– цибулевий джем;
– 2 столові ложки кетчупу.
Приготування:
- Розрізаємо круасани навпіл повздовж, змащуємо кетчупом.
- На розігрітій сковорідці обсмажуємо скибки бекону до хрумкої скоринки, викладаємо на круасани. На цій самій сковорідці смажимо яйця, щоб залишився рідкий жовток.
- Викладаємо їх в круасани та подаємо з цибулевим джемом.
Круасани з шоколадно-горіховою пастою
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Круасани з шоколадною пастою / Фото Say grace blog
– 2 круасани;
– шоколадно-горіхова паста;
– ягоди чи фрукти на вибір;
– 1 столова ложка цукрової пудри.
Приготування:
- Розрізаємо круасани навпіл повздовж та змащуємо їх шоколадно-горіховою пастою.
- Нарізаємо дрібними кубиками улюблені ягоди чи фрукти: полуницю, малину, персики, нектарини чи банани. Начиняємо круасани.
- Посипаємо їх цукровою пудрою та подаємо до столу.
Смачного!Сподобалися рецепти? Спробуйте також приготувати гарбузову кашу з рисом на молоці.