Що додати у тісто для оладок: особливий десерт, який дуже красиво виглядає

23 лютого 2024, 18:08
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Джерело:

przepisy

Якщо звичні оладки вам вже набридли, завжди можна збагатити цю страву особливим інгредієнтом. Додайте мак і перетворіть звичний сніданок на свято.

Перед такими млинцями не встоїть ніхто. Ваші рідні самі прийдуть на кухню, відчувши прекрасний аромат.

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Рецепт оладок з маком

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 склянка пшеничного борошна;
– 3/4 склянки молока;
– 1 яйце;
– сік половини лимона;
– 30 грамів вершкового масла;
– 4 столові ложки сухого маку;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– пів чайної ложки солі;
– олія для смаження.

Приготування:

  1. Вичавіть сік лимона. Відміряйте 2 столові ложки і влийте в склянку молока. Відставте на кілька хвилин.
  2. Тим часом у миску висипте борошно, додайте розпушувач, сіль, цукор і мак. Все змішайте.
  3. Додайте решту лимонного соку, яйце і 30 грамів розтопленого охолодженого масла.
  4. Вилийте вологі інгредієнти в сухі та перемішайте до однорідності. Маса повинна вийти досить густою і нагадувати крем.
  5. На сковороді розігрійте олію.
  6. Ложкою виймайте частини тіста, формуючи досить товсті млинці. Обсмажте їх до золотистого кольору з двох сторін.
  7. Перед подачею смажені млинці можна посипати цукровою пудрою або прикрасити свіжими фруктами.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська