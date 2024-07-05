Це дуже смачно: рецепт оладок і зеленої цибулі

5 липня 2024, 10:26
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Джерело:

інстаграм annet_days

Зелена цибуля – не той інгредієнт, який сподіваєшся побачити в оладках. Однак варто спробувати лише раз, і повторювати цей експеримент захочеться знову і знову.

Ці оладки є цікавим експериментом, який вам точно слід втілити на своїй кухні. Рецепт дуж простий, а зелена цибуля робить страву особливо пікантною.

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Рецепт оладок із зеленою цибулею 

Час: 20 хвилин 

Порцій: 4

Інгредієнти: 

– 1 яйце;
– 250 мілілітрів кефіру;
– 125 грамів борошна;
– 150 грамів зеленої цибулі;
– 1/3 чайної ложки соди;
– 1 чайна ложка солі. 

Приготування: 

  1. Яйце, соду, сіль та кефір добре перемішуємо. 
  2. Поступово всипаємо борошно. Не перестаємо помішувати.
  3. Додаємо нарізану цибулю, перемішуємо та смажимо до золотистого кольору. 
  4. Подаємо теплими зі сметаною. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська