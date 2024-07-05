Це дуже смачно: рецепт оладок і зеленої цибулі

Зелена цибуля – не той інгредієнт, який сподіваєшся побачити в оладках. Однак варто спробувати лише раз, і повторювати цей експеримент захочеться знову і знову.

Ці оладки є цікавим експериментом, який вам точно слід втілити на своїй кухні. Рецепт дуж простий, а зелена цибуля робить страву особливо пікантною.

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Рецепт оладок із зеленою цибулею

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 яйце;

– 250 мілілітрів кефіру;

– 125 грамів борошна;

– 150 грамів зеленої цибулі;

– 1/3 чайної ложки соди;

– 1 чайна ложка солі.

Приготування:

Яйце, соду, сіль та кефір добре перемішуємо. Поступово всипаємо борошно. Не перестаємо помішувати. Додаємо нарізану цибулю, перемішуємо та смажимо до золотистого кольору. Подаємо теплими зі сметаною.

Смачного!