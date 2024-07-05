Це дуже смачно: рецепт оладок і зеленої цибулі
5 липня 2024, 10:26Читать новость на русском
Джерело:інстаграм annet_days
Зелена цибуля – не той інгредієнт, який сподіваєшся побачити в оладках. Однак варто спробувати лише раз, і повторювати цей експеримент захочеться знову і знову.
Ці оладки є цікавим експериментом, який вам точно слід втілити на своїй кухні. Рецепт дуж простий, а зелена цибуля робить страву особливо пікантною.
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Рецепт оладок із зеленою цибулею
Час: 20 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 250 мілілітрів кефіру;
– 125 грамів борошна;
– 150 грамів зеленої цибулі;
– 1/3 чайної ложки соди;
– 1 чайна ложка солі.
Приготування:
- Яйце, соду, сіль та кефір добре перемішуємо.
- Поступово всипаємо борошно. Не перестаємо помішувати.
- Додаємо нарізану цибулю, перемішуємо та смажимо до золотистого кольору.
- Подаємо теплими зі сметаною.
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