Сніданок два в одному – така страва здивує навіть найвибагливіших
22 червня 2023, 13:18Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Закортіло чогось оригінального до сніданку? Чому б не спробувати вівсянку тирамісу, адже це так смачно.
Вівсянка тирамісу – відмінна страва не тільки для тих хто любить снідати солоденьким, а й для тих, хто слідкує за фігурою.
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Тож худнемо смачно, разом з вівсянкою тирамісу, головним інгредієнтом якої є густий кефір та пластівці. Запевняємо, що така легка та низькокалорійна страва підкорить кожного.
Рецепт вівсянки тирамісу
- Час: 8 годин
- Порції: 1
– 45 грамів плющеної вівсянки;
– 1 банан;
– 70 грамів ложкового кефіру;
– дрібка меленої кави;
– 5 – 8 грамів какао;
– 10 грамів меду.
Приготування:
- У блендері змішуємо кефір, мед, вівсяні пластівці і банан.
- Добре все перебиваємо в однорідну масу, додаємо какао і трішки кави для смаку.
- Перемішуємо і залишаємо на ніч в красивій креманці.
- Зранку дістаємо, зверху додаємо ще кефіру і подаємо до столу.
- За бажанням можна додатково додати трішки меду, ягід чи фруктів.
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