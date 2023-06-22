Сніданок два в одному – така страва здивує навіть найвибагливіших

22 червня 2023, 13:18
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Джерело:

Володимир Ярославський

Закортіло чогось оригінального до сніданку? Чому б не спробувати вівсянку тирамісу, адже це так смачно.

Вівсянка тирамісу – відмінна страва не тільки для тих хто любить снідати солоденьким, а й для тих, хто слідкує за фігурою.

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Тож худнемо смачно, разом з вівсянкою тирамісу, головним інгредієнтом якої є густий кефір та пластівці. Запевняємо, що така легка та низькокалорійна страва підкорить кожного.

Рецепт вівсянки тирамісу

  • Час: 8 годин
  • Порції: 1
Інгредієнти:
 – 45 грамів плющеної вівсянки;
 – 1 банан;
 – 70 грамів ложкового кефіру;
 – дрібка меленої кави;
 – 5 – 8 грамів какао;
 – 10 грамів меду.

Приготування:

  • У блендері змішуємо кефір, мед, вівсяні пластівці і банан.
  • Добре все перебиваємо в однорідну масу, додаємо какао і трішки кави для смаку.
  • Перемішуємо і залишаємо на ніч в красивій креманці.

Вівсянка тирамісу / Фото The green creator

  • Зранку дістаємо, зверху додаємо ще кефіру і подаємо до столу.
  • За бажанням можна додатково додати трішки меду, ягід чи фруктів.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак