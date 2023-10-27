Пісочні кільця з маком, кокосом та горішками – домашня випічка вихідного дня

27 жовтня 2023, 12:18
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Джерело:

Вікторія Панасюк

Обожнюєте похрумтіти солоденьким до чаю чи кави? У нас є відмінний рецепт солодкого печива з пісочного тіста, яке точно стане улюбленим.

Пісочні кільця – популярний різновид домашнього печива, який так обожнюють не тільки діти, а й дорослі. Просте тісто, посипки на вибір – смакота!

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Окрім запропонованих посипок до кілець можна обирати ті, які довподоби, або в наявності вдома.

Рецепт пісочних кілець до чаю

  • Час: 2 години
  • Порції: 15 – 20 штук
Інгредієнти:
 – 180 грамів вершкового масла 82%
 – 100 грамів цукру
 – 10 грамів ванільного цукру
 – дрібка солі
 – 1 яйце (+1 для змащування)
 – 310 грамів борошна
 – 30 грамів кукурудзяного крохмалю
 – 0,5 чайної ложки розпушувача.
Для присипки:
 – кокосова стружка;
 – обсмажені волоські горіхи;
 – мак.

Приготування:

  • Вершкове масло з’єднуємо з цукром, ванільним цукром, сіллю.
  • Все добре збиваємо доки маса не стане світлою (десь 5 хвилин).
  • Вводимо яйце і також добре збиваємо.
  • Борошно просіюємо з крохмалем та розпушувачем і додаємо половину до тіста.
  • Вимішуємо лопаткою, додаємо борошно яке залишилось та переміщаємо тісто на робочу поверхню.
  • Важливо, щоб печиво вийшло пісочним та ніжним – не потрібно його довго вимішувати, а швиденько зібрати в кулю.
  • Розділяємо тісто на дві частини, розкачуємо на пергаменті та відправляємо до холодильника на 20 – 30 хвилин.
  • З охолодженого тіста вирізаємо печиво, витягуємо серединку, змащуємо яйцем та занурюємо в посипки.
  • Викладаємо на деко застелене пергаментом та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку.
  • Випікаємо до рум’яного кольору 15 – 17 хвилин.
  • Готове печиво охолоджуємо на решітці.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак