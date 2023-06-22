Пісочні рогалики з вишнями – так готували ще наші предки

22 червня 2023, 11:12
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Джерело:

Микола Люлько

Рогалики – смачна домашня випічка, яка чудово підійде як до чаю чи кави, так і до легких коктейлів чи напоїв без алкоголю.

Пісочні рогалики з вишнями – давня страва української кухні, яку готували ще наші прабабусі. Окрім вишневої начинки, також смачно з варення рожі.

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Ми дібрали рецепт саме на пісочному тісті, адже так вони просто тануть в роті, й приготувати таке тісто легше ніж дріжджове.

Рецепт пісочних рогаликів з вишнями

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: близько 20 штук
Інгредієнти:
 – 250 грамів вершкового масла;
 – 250 грамів сметани;
 – 6 грамів солі;
 – 3 яєчні жовтки;
 – 18 грамів розпушувача для тіста;
 – 2 грами ваніліну;
 – 200 грамів цукрової пудри;
 – 150 грамів цукру;
 – 600 грамів борошна;
 – 750 грамів вишні.

Приготування:

  • Змішуємо сухі інгредієнти:борошно, сіль, розпушувач, ванілін, цукор. Після додаємо до замішаної суміші мʼяке вершкове масло, сметану, жовтки, замішуємо тісто.
  • Добре вимішавши руками чи міксером, ділимо на 5 – 6 частин, накриваємо плівкою та відправляємо в холодильник відпочити та охолонути на 30 – 60 хвилин (після цього буде легше з ним працювати).
  • Розморожуємо вишню, гарно відокремлюємо з неї рідину відкинувши її на сито.
  • Охолоджене тісто розкатуємо до товщини 2 – 4 міліметри в залежності пухкі рогалики ви любите чи не дуже. Ріжемо розкатане тісто на 8 або 12 частин, в залежності хочете ви великі чи маленькі вироби.
  • Накладаємо вишні стільки, щоб ви могли закрутити рогалик. Закручуємо рогалики, випікаємо в розігрітій духовці на температурі 180 градусів 15 – 25 хвилин (залежить від розміру рогаликів та вашої пічки) до легкого золотавого кольору. Як дістанете рогалики з духовки відразу притрусіть їх цукровою пудрою.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак