Смачні та соковиті котлети – це чудовий додаток до картопляного пюре чи улюбленої каші, інформує 24 Канал з посиланням на Pysznosci. Проте інколи ця перевірена роками страва може перетворитися на кулінарну катастрофу.

Цікаво Наче щойно принесли замовлення: скільки треба варити заморожені хінкалі

Що додати у фарш?

Найчастіше проблема починається на етапі приготування. У фарші варто поєднати не тільки м’ясо та спеції – важливо не забути про яйця. Вони діють як сполучна речовина та стабілізують його структуру, коли він контактує з гарячим жиром.

Саме свіжі яйця та їх достатня кількість запобігають розтріскуванню та розвалюванню котлет на сковороді під час перевертання. На 1 кілограм фаршу необхідно додати 1 велике чи 2 менших яйця.

Як правильно приготувати котлети / Фото Unsplash

М’ясо також має вирішальне значення. Якщо воно занадто пісне, то втрачає вологу й починає кришитися. Найкраще для котлет – поєднання кількох видів фаршу.

Якщо жир, на якому смажаться котлети, недостатньо гарячий, вони, замість того щоб підрум’янюватися, починають вбирати олію. Тому слід трохи зачекати, щоб сковорідка добре нагрілася.

Як правильно смажити котлети?

Найкращий м’ясний фарш готується з короткого змішування інгредієнтів, пише Beszame. М’ясо не слід місити надто довго, оскільки надмірне вимішування може зробити його жорстким.

Сформуйте котлети та дайте їм "відпочити" кілька хвилин перед смаженням – це допоможе зберегти форму. Потім їх слід помістити в добре розігрітий жир та перевертати лише тоді, коли утворилася апетитна скоринка.

Що смачного приготувати?