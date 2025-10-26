Коли залишається на так багато часу на відпочинок перед робочим тижнем, довго стояти біля плити не хочеться нікому. Але це зовсім не причина позбавляти себе можливості насолодитися улюбленим смаколиком. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу Shuba та потішити себе особливим десертом.

Як приготувати "лінивий" Наполеон?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 10

Інгредієнти:

– 1 літр молока;

– 4 яйця;

– 300 грамів цукру;

– 60 грамів борошна;

– 60 грамів вершкового масла;

– 1 чайна ложка ваніліну;

– 500 грамів листкового тіста.

Приготування:

У каструлю налийте молоко, додайте цукор і поставте на середній вогонь, доводячи суміш майже до кипіння. В окремій мисці з’єднайте яйця, борошно та ванілін, ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Тонкою цівкою вливайте яєчну масу в гаряче молоко, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудочки. Коли крем загусне й почне закипати, одразу зніміть його з вогню. Додайте вершкове масло та добре перемішайте, поки воно повністю не розтане. Тісто наріжте невеликими квадратами й викладіть їх на деко, застелене пергаментом. Випікайте у розігрітій до 190 градусів духовці 15 – 20 хвилин, поки коржі не підрум’яняться. Готові коржі подрібніть на дрібні шматочки, частину відкладіть для оздоблення торта. В остиглий заварний крем додайте подрібнені коржі й обережно перемішайте. Перекладіть суміш у форму, посипте зверху відкладеними шматочками тіста та поставте в холодильник на 2 – 3 години для застигання.

Або ж ви можете скористатися легким рецептом лінивого "Наполеона" з TikTok hannaroiko.

Який смаколик можна зробити на швидку руку?