Окрім ніжності бісквіт повинен тішити своєю пишністю та повітряністю. Часто цьому заважають самі господині – все ламає прикра помилка. Як їй запобігти – розповідає 24 Канал з посиланням на Przepisy.
До речі Від ніжності аж стане млосно: ідеальний святковий торт Тірамісу, з яким впорається навіть дитина
Яка поширена помилка шкодить бісквіту?
Запікання – найбільш проблемний етап у приготуванні бісквіта. Навіть якщо ви все зробили правильно, то достатньо однієї помилки, щоб все зійшло нанівець.
Найпопулярніша помилка – ставити бісквіт у ще не розігріту духовку. Так він опадає просто на очах, і виправити ситуацію вже неможливо. З цієї ж причини не можна відкривати духовку раніше ніж через 20 хвилин після початку випікання. Не поспішайте та дочекайтеся, коли бісквіт добре виросте, а його пишності нічого не загрожуватиме.
Кілька секретів – і результат буде ідеальним / Фото Pixabay
Як приготувати ідеальний бісквіт?
Це не так складно, як здається, головне – чітка послідовність дій. Пропонуємо мати на увазі базовий рецепт від порталу Shuba, який ніколи не підведе.
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 12
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 150 грамів борошна;
– 100 грамів цукру.
Приготування:
- Форму вистеліть пергаментом. Дно має бути закритим, а стінки не змащуйте, щоб тісто добре піднімалось.
- Духовку нагрійте до 170 градусів.
- Обережно розділіть білки та жовтки. Стежте, щоб жовток не потрапив у білкову масу — інакше вони не зіб’ються.
- Жовтки збийте з половиною цукру до світлої та більш пишної консистенції. Можна скористатися вінчиком, виделкою або блендером. Відкладіть.
- Білки почніть збивати на мінімальній швидкості, поки не утвориться легка піна. Потім збільште швидкість до середньої й підсипайте решту цукру порціями. Збивайте доти, поки не утворяться густі, але повітряні піки. Готова маса повинна триматися в мисці навіть у перевернутому стані.
- До жовткової маси введіть третину білків, акуратно перемішайте та просійте борошно. Знову обережно поєднайте інгредієнти.
- Перекладіть цю суміш назад у миску з білками. Лопаткою повільно і м’яко перемішайте рухами знизу вгору, щоб зберегти ніжність і легкість тіста.
- Перелийте тісто у форму та випікайте близько 50 хвилин до золотистої поверхні та чистої зубочистки.
- Готовий бісквіт дістаньте з форми й дайте йому повністю охолонути.
- Потім загорніть у плівку і залиште дозрівати 8 – 10 годин. Після настоювання його можна подавати як самостійний пиріг або розрізати на коржі для торта.
