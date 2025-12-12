Окрім ніжності бісквіт повинен тішити своєю пишністю та повітряністю. Часто цьому заважають самі господині – все ламає прикра помилка. Як їй запобігти – розповідає 24 Канал з посиланням на Przepisy.

Яка поширена помилка шкодить бісквіту?

Запікання – найбільш проблемний етап у приготуванні бісквіта. Навіть якщо ви все зробили правильно, то достатньо однієї помилки, щоб все зійшло нанівець.

Найпопулярніша помилка – ставити бісквіт у ще не розігріту духовку. Так він опадає просто на очах, і виправити ситуацію вже неможливо. З цієї ж причини не можна відкривати духовку раніше ніж через 20 хвилин після початку випікання. Не поспішайте та дочекайтеся, коли бісквіт добре виросте, а його пишності нічого не загрожуватиме.

Кілька секретів – і результат буде ідеальним / Фото Pixabay

Як приготувати ідеальний бісквіт?

Це не так складно, як здається, головне – чітка послідовність дій. Пропонуємо мати на увазі базовий рецепт від порталу Shuba, який ніколи не підведе.

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 12

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 150 грамів борошна;

– 100 грамів цукру.

Приготування:

Форму вистеліть пергаментом. Дно має бути закритим, а стінки не змащуйте, щоб тісто добре піднімалось. Духовку нагрійте до 170 градусів. Обережно розділіть білки та жовтки. Стежте, щоб жовток не потрапив у білкову масу — інакше вони не зіб’ються. Жовтки збийте з половиною цукру до світлої та більш пишної консистенції. Можна скористатися вінчиком, виделкою або блендером. Відкладіть. Білки почніть збивати на мінімальній швидкості, поки не утвориться легка піна. Потім збільште швидкість до середньої й підсипайте решту цукру порціями. Збивайте доти, поки не утворяться густі, але повітряні піки. Готова маса повинна триматися в мисці навіть у перевернутому стані. До жовткової маси введіть третину білків, акуратно перемішайте та просійте борошно. Знову обережно поєднайте інгредієнти. Перекладіть цю суміш назад у миску з білками. Лопаткою повільно і м’яко перемішайте рухами знизу вгору, щоб зберегти ніжність і легкість тіста. Перелийте тісто у форму та випікайте близько 50 хвилин до золотистої поверхні та чистої зубочистки. Готовий бісквіт дістаньте з форми й дайте йому повністю охолонути. Потім загорніть у плівку і залиште дозрівати 8 – 10 годин. Після настоювання його можна подавати як самостійний пиріг або розрізати на коржі для торта.

