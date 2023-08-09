Сендвіч з яйцем – ідеальний сніданок для тих, хто на дієті

9 серпня 2023, 16:29
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Джерело:

Ектор Хіменес-Браво

Сніданок – один із найголовніших прийомів їжі. Він не тільки насичує організм, а й задає тон на весь день. Щоб почати його правильно пропонуємо рецепт сендвіча з яйцем.

Сендвіч з яйцем – відмінний варіант, щоб розпочати ранок з корисної та ситної їжі. Такий смачний та корисний сніданок не тільки збереже фігуру, а й принесе неабияку користь для організму.

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За бажанням, до сендвіча можна додати трішки шинки, або приготувати овочевий салат. 

Рецепт дієтичного сендвіча з яйцем

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 1
Інгредієнти:
 – 2 відварених яйця;
 – 1 стиглий авокадо;
 – 1 чайна ложка гірчиці;
 – сік половини лимона;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – 30 грамів крем-сиру;
 – хліб;
 – листя шпинату;
– 2 шматочки твердого сиру.

Приготування:

  • В миску додаємо відварені яйця, очищене авокадо, гірчицю, сік лимона, сіль, перець та крем-сир. Розминаємо масу виделкою.
  • На хліб викладаємо шматок сиру, після — начинку з яєць, накриваємо все листям шпинату та шматком сиру, а далі кладемо зверху ще одну скибку хліба.
  • Смажимо сендвіч на сковорідці до готовності. Перед подачею розрізаємо навпіл та подаємо до столу.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак