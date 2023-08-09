Сендвіч з яйцем – ідеальний сніданок для тих, хто на дієті
9 серпня 2023, 16:29Читать новость на русском
Джерело:Ектор Хіменес-Браво
Сніданок – один із найголовніших прийомів їжі. Він не тільки насичує організм, а й задає тон на весь день. Щоб почати його правильно пропонуємо рецепт сендвіча з яйцем.
Сендвіч з яйцем – відмінний варіант, щоб розпочати ранок з корисної та ситної їжі. Такий смачний та корисний сніданок не тільки збереже фігуру, а й принесе неабияку користь для організму.
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За бажанням, до сендвіча можна додати трішки шинки, або приготувати овочевий салат.
Рецепт дієтичного сендвіча з яйцем
- Час: 20 хвилин
- Порції: 1
– 2 відварених яйця;
– 1 стиглий авокадо;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– сік половини лимона;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 30 грамів крем-сиру;
– хліб;
– листя шпинату;
– 2 шматочки твердого сиру.
Приготування:
- В миску додаємо відварені яйця, очищене авокадо, гірчицю, сік лимона, сіль, перець та крем-сир. Розминаємо масу виделкою.
- На хліб викладаємо шматок сиру, після — начинку з яєць, накриваємо все листям шпинату та шматком сиру, а далі кладемо зверху ще одну скибку хліба.
- Смажимо сендвіч на сковорідці до готовності. Перед подачею розрізаємо навпіл та подаємо до столу.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати гарячу закуску з персиків та блакитного сиру.