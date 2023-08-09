Сендвіч з яйцем – ідеальний сніданок для тих, хто на дієті

Сніданок – один із найголовніших прийомів їжі. Він не тільки насичує організм, а й задає тон на весь день. Щоб почати його правильно пропонуємо рецепт сендвіча з яйцем.

Сендвіч з яйцем – відмінний варіант, щоб розпочати ранок з корисної та ситної їжі. Такий смачний та корисний сніданок не тільки збереже фігуру, а й принесе неабияку користь для організму.

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За бажанням, до сендвіча можна додати трішки шинки, або приготувати овочевий салат.

Рецепт дієтичного сендвіча з яйцем

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1

– 2 відварених яйця;– 1 стиглий авокадо;– 1 чайна ложка гірчиці;– сік половини лимона;– сіль;– чорний мелений перець;– 30 грамів крем-сиру;– хліб;– листя шпинату;– 2 шматочки твердого сиру.

Приготування:

В миску додаємо відварені яйця, очищене авокадо, гірчицю, сік лимона, сіль, перець та крем-сир. Розминаємо масу виделкою.

На хліб викладаємо шматок сиру, після — начинку з яєць, накриваємо все листям шпинату та шматком сиру, а далі кладемо зверху ще одну скибку хліба.

Смажимо сендвіч на сковорідці до готовності. Перед подачею розрізаємо навпіл та подаємо до столу.

Смачного!

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