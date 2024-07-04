Приготуйте особливий сніданок у розпал сезону: рецепт шакшуки з лисичками

4 липня 2024, 06:32
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Джерело:

Kwestia smaku

Шакшука – страва з яєць, приготованих у соусі з помідорів, оливкової олії, цибулі та часнику. У розпал сезону лисичок варто додати їх до цього пікантного сніданку!

Такий сніданок можна подавати одразу у сковорідці. Смачними додатками до нього стануть грінки або свіжий хліб.

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Шакшука з лисичками

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Чудовий сніданок / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:
– 2 – 3 помідори (приблизно 400 грамів);
– 100 грамів лисичок;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– чверть молодої цибулі;
– сіль і свіжомелений перець;
– 2 – 3 яйця.

Приготування:

  1. Помідори бланшуйте та почистіть від шкірки, м'якоть наріжте кубиками.
  2. Лисички промийте та обсушіть.
  3. На сковороду викладіть вершкове масло і нарізану цибулю і трохи обсмажте.
  4. Додайте лисички та тушкуйте 1 – 2 хвилини.
  5. Додайте помідори, приправте сіллю і перцем.
  6. Перемішайте та смажте на сильному вогні близько 5 хвилин, не помішуючи (тоді помідори випаруються і збережуть структуру, якщо помішувати, то стануть пюре).
  7. До обсмажених помідорів додайте яйця.
  8. Приправте сіллю та готуйте приблизно 5 хвилин або поки яєчні білки не застигнуть (ви можете накрити на деякий час в кінці, це пришвидшить процес).

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська