Швидко і неймовірно смачно: як приготувати здорову шаурму вдома
1 січня 2024, 15:05Читать новость на русском
Джерело:anny.cooking
Шаурму вважають не надто корисною їжею. Проте вона може бути такою, якщо приготувати її вдома.
Цю шаурму цілком можна назвати правильним харчуванням. Попри це, вона виходить навіть смачніша, ніж у закладах.
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Як приготувати шаурму
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
– 1 упаковка лаваша;
– 1 куряче філе;
– лавровий листок, перець горошком;
– 2 шампіньйони;
– 1 помідор:
– 1 огірок;
– твердий сир до смаку;
– салат, пекінська капуста чи молода капуста;
– 2 столові ложки жирної сметани чи грецького йогурту;
– дрібка солі;
– 2 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка французької гірчиці.
Приготування:
- Відваріть куряче філе з лавровим листом, зубчиком часнику і перцем горошком. Бульйон збережіть, адже його можна використати для супу.
- Шампіньйони наріжте і підсмажте на антипригарній пательні на великому вогні. Скоринка має бути злегка золотиста. Курку і гриби охолодіть.
- Наріжте огірки, помідори, сир, охолоджену курку, помийте салат.
- Для соусу змішайте сметану чи йогурт з дрібкою солі, натертим часником і 1 чайною ложкою французької гірчиці.
- Лаваш розгорніть. Викладіть на нього салат, 1 столову ложку соусу, огірки, помідори, гриби, курку і сир. Згорніть лаваш, як налисник. Підгорніть 2 краї, після чого згорніть рулетом.
- Готові роли підсмажте на пательні-гриль, звичайній антипригарній сковороді або на грилі до золотистої скоринки. Спочатку смажте сторону, де загорнутий лаваш, а потім – іншу.