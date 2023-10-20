Без них не обходяться жодні вихідні: рецепти сінабонів з ягодами та класичний з корицею

20 жовтня 2023, 13:21
Читать новость на русском

Джерело:

Смачні домашні рецепти

Не знаєте, що приготувати з дріжджового тіста? Ми залюбки поділимося рецептами популярних булочок сінабонів, які точно смакуватимуть усім.

Сінабони – популярна домашня випічка, яка зайняла неабияке місце серед десертів у всьому світі. Зазвичай її готують за класичним рецептом з великою кількістю кориці. Ми підготували для вас два рецепти на вибір: класичний та з ягодами.

Читайте також Ідеальне осіннє меню: перші страви, які ви точно захочете повторити

Обирайте той який довподоби, або готуйте два варіанти.

Класичні сінабони

  • Час: 3 години
  • Порції: 12 штук
Інгредієнти:
 – 1 яйце;
 – 200 грамів теплого молока;
 – 40 грамів цукру;
 – 1/3 чайної ложки солі;
 – 1,5 чайної ложки сухих дріжжів (5 грамів);
 – 450 грамів борошна;
 – 60 грамів м'якого вершкового масла.
Начинка:
 – 100 грамів цукру;
 – 1 повна чайна ложка кориці;
 – 100 грамів м'якого масла.
Для крему:
 – 200 грамів крем-сиру
 – 40 грамів цукрової пудри
 – 2 столові ложки молока
 – 1 чайна ложка рідкої ванілі.

Приготування:

  • ️Змішуємо яйце, молоко, сіль, цукор, дріжжі, додаємо просіяне борошно, замішуємо тісто просто до повного зволоження борошна і залишаємо на 30 хвилин.
  • ️Після додаємо м‘яке масло і вимішуємо 5 – 10 хвилин до гладкості. Якщо тісто липне до рук, додаємо ще столову ложку борошна.
  • ️Кладемо тісто в миску змазану каплею олії і даємо йому підійти вдвічі.
  • ️Змішуємо корицю з цукром.
  • ️Тісто розкатуємо в прямокутник 40х60 сантиметрів.
  • ️Змазуємо маслом не доходячи до одного краю на 2 – 2,5 сантиметри, посипаємо масло корицею з цукром. Згортаємо в не міцний рулет, защіпуємо краї, нарізаємо на 12 рівних частин, викладаємо в деко застелене пергаментом.
  • ️Залишаємо підійти на 40 хвилин.
  • ️Випікаємо при 170 градусах 35 – 40 хвилин, до золотистості.
  • ️Для крему просто змішуємо крем-сир, пудру, ваніль і молоко, змазуємо кремом теплі булочки.

Ягідні сінабони

  • Час: 3 години
  • Порції: 12 штук
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 200 грамів теплого молока;
– 40 грамів цукру;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 1,5 чайної ложки сухих дріжжів, або 15 грамів пресованих;
– 450 – 500 грамів борошна;
– 50 грамів м'якого вершкового масла.
Начинка:
– 300 грамів ягід;
– 50 грамів води;
– 100 грамів цукру;
– 40 грамів крохмалю.
Для крему:
– 200 грамів крем-сиру (жирної сметани);
– 40 грамів цукрової пудри;
– ваніль.

Приготування:

  • ️Змішуємо яйце, молоко, сіль, цукор, дріжжі, додаємо просіяне борошно, замішуємо тісто просто до повного зволоження борошна і залишаємо на 30 хвилин.
  • ️Після додаємо м'яке масло і вимішуємо 5 – 10 хвилин до гладкості. Якщо тісто липне до рук, додаємо ще столову ложку борошна. Вимішане тісто залишаємо підійти на 1 годину.
  • ️Для ягідної начинки збиваємо ягоди з цукром блендером, додаємо крохмаль, і доводимо на вогні до загустіння, охолоджуємо.
  • ️Тісто розкатуємо в прямокутник 40х50 сантиметрів, змащуємо ягідною начинкою, скручуємо в рулет і защіпуємо краї, нарізаємо ниткою на 12 рівних шматочків.
  • ️Залишаємо підійти на 40 хвилин.
  • ️Випікаємо при 180 градусах 40 хвилин, до золотистості.
  • ️Для крему просто змішуємо крем-сир, пудру і ваніль, змазуємо кремом теплі булочки.

Смачного!

Сподобалися рецепти? Спробуйте також приготувати домашній хліб з гарбузовим пюре.
Автор: Богданна Рибак