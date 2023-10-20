Без них не обходяться жодні вихідні: рецепти сінабонів з ягодами та класичний з корицею
20 жовтня 2023, 13:21Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Не знаєте, що приготувати з дріжджового тіста? Ми залюбки поділимося рецептами популярних булочок сінабонів, які точно смакуватимуть усім.
Сінабони – популярна домашня випічка, яка зайняла неабияке місце серед десертів у всьому світі. Зазвичай її готують за класичним рецептом з великою кількістю кориці. Ми підготували для вас два рецепти на вибір: класичний та з ягодами.
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Обирайте той який довподоби, або готуйте два варіанти.
Класичні сінабони
- Час: 3 години
- Порції: 12 штук
– 1 яйце;
– 200 грамів теплого молока;
– 40 грамів цукру;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 1,5 чайної ложки сухих дріжжів (5 грамів);
– 450 грамів борошна;
– 60 грамів м'якого вершкового масла.
Начинка:
– 100 грамів цукру;
– 1 повна чайна ложка кориці;
– 100 грамів м'якого масла.
Для крему:
– 200 грамів крем-сиру
– 40 грамів цукрової пудри
– 2 столові ложки молока
– 1 чайна ложка рідкої ванілі.
Приготування:
- ️Змішуємо яйце, молоко, сіль, цукор, дріжжі, додаємо просіяне борошно, замішуємо тісто просто до повного зволоження борошна і залишаємо на 30 хвилин.
- ️Після додаємо м‘яке масло і вимішуємо 5 – 10 хвилин до гладкості. Якщо тісто липне до рук, додаємо ще столову ложку борошна.
- ️Кладемо тісто в миску змазану каплею олії і даємо йому підійти вдвічі.
- ️Змішуємо корицю з цукром.
- ️Тісто розкатуємо в прямокутник 40х60 сантиметрів.
- ️Змазуємо маслом не доходячи до одного краю на 2 – 2,5 сантиметри, посипаємо масло корицею з цукром. Згортаємо в не міцний рулет, защіпуємо краї, нарізаємо на 12 рівних частин, викладаємо в деко застелене пергаментом.
- ️Залишаємо підійти на 40 хвилин.
- ️Випікаємо при 170 градусах 35 – 40 хвилин, до золотистості.
- ️Для крему просто змішуємо крем-сир, пудру, ваніль і молоко, змазуємо кремом теплі булочки.
Ягідні сінабони
- Час: 3 години
- Порції: 12 штук
– 1 яйце;
– 200 грамів теплого молока;
– 40 грамів цукру;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 1,5 чайної ложки сухих дріжжів, або 15 грамів пресованих;
– 450 – 500 грамів борошна;
– 50 грамів м'якого вершкового масла.
Начинка:
– 300 грамів ягід;
– 50 грамів води;
– 100 грамів цукру;
– 40 грамів крохмалю.
Для крему:
– 200 грамів крем-сиру (жирної сметани);
– 40 грамів цукрової пудри;
– ваніль.
Приготування:
- ️Змішуємо яйце, молоко, сіль, цукор, дріжжі, додаємо просіяне борошно, замішуємо тісто просто до повного зволоження борошна і залишаємо на 30 хвилин.
- ️Після додаємо м'яке масло і вимішуємо 5 – 10 хвилин до гладкості. Якщо тісто липне до рук, додаємо ще столову ложку борошна. Вимішане тісто залишаємо підійти на 1 годину.
- ️Для ягідної начинки збиваємо ягоди з цукром блендером, додаємо крохмаль, і доводимо на вогні до загустіння, охолоджуємо.
- ️Тісто розкатуємо в прямокутник 40х50 сантиметрів, змащуємо ягідною начинкою, скручуємо в рулет і защіпуємо краї, нарізаємо ниткою на 12 рівних шматочків.
- ️Залишаємо підійти на 40 хвилин.
- ️Випікаємо при 180 градусах 40 хвилин, до золотистості.
- ️Для крему просто змішуємо крем-сир, пудру і ваніль, змазуємо кремом теплі булочки.
Смачного!Сподобалися рецепти? Спробуйте також приготувати домашній хліб з гарбузовим пюре.