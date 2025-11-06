Зазвичай печиво швидко зникає, тож постійне поповнення запасів неабияк спустошує гаманець. Є простіше рішення – приготувати велику порцію домашнього печива з минулого, яке подарує не менше гарних вражень, аніж магазинне, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Pysznosci.

Як приготувати дешеве домашнє печиво?

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– 80 мілілітрів молока;

– 90 грамів вершкового масла;

– 150 грамів цукру;

– 1 яйце;

– 300 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– дрібка солі та ваніліну.

Насолода без зусиль і витрат / Фото "Прості рецепти"

Приготування:

У каструлі змішайте молоко, цукор, дрібку солі та ванілін. Підігрівайте на плиті, помішуючи, доки суміш не стане однорідною. В окремій мисці розбийте яйце, злегка збийте віничком і поступово влийте теплу молочну суміш. Додайте частину борошна з розпушувачем, перемішайте, потім підсипте решту та замісіть м’яке тісто. Загорніть його в пакет і поставте в холодильник на 20 хвилин. Розкачайте тісто на присипаній борошном поверхні до товщини приблизно 1 сантиметр. Виріжте формою або склянкою печиво, викладіть на застелене пергаментом деко. Випікайте при 180 градусах 15 – 20 хвилин до золотистого кольору. За бажання посипте цукровою пудрою перед подачею.

Ще більше смаку

За бажанням можна додати до тіста лимонний сік або кокосову стружку. Так ви без зайвих витрат додасте печиву тих самих ноток, які є в популярних солодощах, радить портал Beszamel.

Прості смаколики