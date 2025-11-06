Навіть насичений цитрусовий аромат цього пирога змусить вас задуматися про свята та наповнюватися особливим настроєм. 24 Канал пропонує починати сезон улюбленого фрукта за рецептом з ютуб-каналу "Готуємо разом".
Не пропустіть Його забули цілком незаслужено: печиво "за 50 копійок" – найкращий рецепт з минулого
Як приготувати смачний пиріг з мандаринами?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 7 мандаринок;
– 4 – 5 яєць;
– 140 грамів цукру;
– 120 грамів борошна;
– 10 грамів ванільного цукру;
– цукрова пудра до смаку.
Як приготувати пиріг з мандаринами: відео
Приготування:
- Очистіть мандарини й розділіть їх на часточки.
- Збийте яйця з цукром і ваніллю до пишної маси, поступово додайте борошно, ретельно перемішайте, щоб не залишилося грудочок.
- Викладіть часточки мандаринів на дно форми, залийте тістом і поставте в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 40 хвилин.
- Після охолодження посипте пиріг цукровою пудрою.
Як вибрати мандарини для пирога?
Для пирога вибирайте мандарини з яскраво-помаранчевою, гладкою та пружною шкіркою. Вони повинні бути важкими для свого розміру та мати інтенсивний аромат – це свідчить про їхню солодкість. Зазвичай такими є мандаринки з Іспанії або Марокко, підказує портал Haps.
Що ще солоденького приготувати?
Вам сподобається десерт "Орео" – чудова можливість скуштувати щось оригінальне.
А якщо хочеться чогось простого і водночас досконалого, то можна зробити турецький молочний десерт.