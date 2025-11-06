Навіть насичений цитрусовий аромат цього пирога змусить вас задуматися про свята та наповнюватися особливим настроєм. 24 Канал пропонує починати сезон улюбленого фрукта за рецептом з ютуб-каналу "Готуємо разом".

Не пропустіть Його забули цілком незаслужено: печиво "за 50 копійок" – найкращий рецепт з минулого

Як приготувати смачний пиріг з мандаринами?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 7 мандаринок;

– 4 – 5 яєць;

– 140 грамів цукру;

– 120 грамів борошна;

– 10 грамів ванільного цукру;

– цукрова пудра до смаку.

Як приготувати пиріг з мандаринами: відео

Приготування:

Очистіть мандарини й розділіть їх на часточки. Збийте яйця з цукром і ваніллю до пишної маси, поступово додайте борошно, ретельно перемішайте, щоб не залишилося грудочок. Викладіть часточки мандаринів на дно форми, залийте тістом і поставте в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 40 хвилин. Після охолодження посипте пиріг цукровою пудрою.

Як вибрати мандарини для пирога?

Для пирога вибирайте мандарини з яскраво-помаранчевою, гладкою та пружною шкіркою. Вони повинні бути важкими для свого розміру та мати інтенсивний аромат – це свідчить про їхню солодкість. Зазвичай такими є мандаринки з Іспанії або Марокко, підказує портал Haps.

Що ще солоденького приготувати?