Чебуреки – це завжди маленьке свято, від якого ніколи не варто відмовлятися. Пісною начинкою може бути не лише сир, гриби створюють особливо соковиту та смачну гармонію, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

До теми Ваше життя розділиться на до і після: рецепт ідеального тіста для чебуреків

Як приготувати соковиті чебуреки з грибами?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 10 чебуреків

Інгредієнти:

– 300 грамів печериць;

– 130 мілілітрів води;

– 250 грамів борошна;

– 1 цибуля;

– 4 столові ложки соняшникової олії;

– сіль та перець до смаку.

Страва, яку обожнюють усі / Фото Pixabay

Приготування:

Налийте воду в широку каструлю та доведіть її до кипіння. Зніміть каструлю з вогню, всипте сіль, додайте олію й борошно, після чого швидко замісіть тісто ложкою. Дайте тісту трохи охолонути й продовжуйте вимішувати вже руками. Сформуйте кульку, накрийте та залиште "відпочити" приблизно на 30 хвилин. Тим часом подрібніть гриби й цибулю, підсмажте їх на сковороді до м’якості та легкої рум’янності. Розділіть тісто на десять частин і кожну розкачайте в тоненький кружечок. Викладіть на одну половину кожного кружечка начинку, складіть чебурек навпіл і добре защипніть краї. Розігрійте достатню кількість олії на сковороді та обсмажте чебуреки з обох боків до золотистої скоринки.

Навіщо заварювати тісто на чебуреки?

Заварювання тіста – це один із секретів ідеального тіста. І уникати цього кроку точно не слід, радить портал "Добра кухня".

Під впливом окропу крохмаль у борошні стає більш клейким. Завдяки цьому ви зможете розкачати тісто до надтонкого стану, а при смаженні чебуреки не вбиратимуть олію.

Що приготувати в піст?