Чебуреки – це завжди маленьке свято, від якого ніколи не варто відмовлятися. Пісною начинкою може бути не лише сир, гриби створюють особливо соковиту та смачну гармонію, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
Як приготувати соковиті чебуреки з грибами?
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 10 чебуреків
Інгредієнти:
– 300 грамів печериць;
– 130 мілілітрів води;
– 250 грамів борошна;
– 1 цибуля;
– 4 столові ложки соняшникової олії;
– сіль та перець до смаку.
Страва, яку обожнюють усі / Фото Pixabay
Приготування:
- Налийте воду в широку каструлю та доведіть її до кипіння.
- Зніміть каструлю з вогню, всипте сіль, додайте олію й борошно, після чого швидко замісіть тісто ложкою.
- Дайте тісту трохи охолонути й продовжуйте вимішувати вже руками.
- Сформуйте кульку, накрийте та залиште "відпочити" приблизно на 30 хвилин.
- Тим часом подрібніть гриби й цибулю, підсмажте їх на сковороді до м’якості та легкої рум’янності.
- Розділіть тісто на десять частин і кожну розкачайте в тоненький кружечок.
- Викладіть на одну половину кожного кружечка начинку, складіть чебурек навпіл і добре защипніть краї.
- Розігрійте достатню кількість олії на сковороді та обсмажте чебуреки з обох боків до золотистої скоринки.
Навіщо заварювати тісто на чебуреки?
Заварювання тіста – це один із секретів ідеального тіста. І уникати цього кроку точно не слід, радить портал "Добра кухня".
Під впливом окропу крохмаль у борошні стає більш клейким. Завдяки цьому ви зможете розкачати тісто до надтонкого стану, а при смаженні чебуреки не вбиратимуть олію.
