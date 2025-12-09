Чебуреки – це завжди маленьке свято, від якого ніколи не варто відмовлятися. Пісною начинкою може бути не лише сир, гриби створюють особливо соковиту та смачну гармонію, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

До теми Ваше життя розділиться на до і після: рецепт ідеального тіста для чебуреків

Як приготувати соковиті чебуреки з грибами?

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 10 чебуреків

Інгредієнти:
– 300 грамів печериць;
– 130 мілілітрів води;
– 250 грамів борошна;
– 1 цибуля;
– 4 столові ложки соняшникової олії;
– сіль та перець до смаку.

Страва, яку обожнюють усі / Фото Pixabay

Приготування:

  1. Налийте воду в широку каструлю та доведіть її до кипіння.
  2. Зніміть каструлю з вогню, всипте сіль, додайте олію й борошно, після чого швидко замісіть тісто ложкою.
  3. Дайте тісту трохи охолонути й продовжуйте вимішувати вже руками.
  4. Сформуйте кульку, накрийте та залиште "відпочити" приблизно на 30 хвилин.
  5. Тим часом подрібніть гриби й цибулю, підсмажте їх на сковороді до м’якості та легкої рум’янності.
  6. Розділіть тісто на десять частин і кожну розкачайте в тоненький кружечок.
  7. Викладіть на одну половину кожного кружечка начинку, складіть чебурек навпіл і добре защипніть краї.
  8. Розігрійте достатню кількість олії на сковороді та обсмажте чебуреки з обох боків до золотистої скоринки.

Навіщо заварювати тісто на чебуреки?

Заварювання тіста – це один із секретів ідеального тіста. І уникати цього кроку точно не слід, радить портал "Добра кухня".

Під впливом окропу крохмаль у борошні стає більш клейким. Завдяки цьому ви зможете розкачати тісто до надтонкого стану, а при смаженні чебуреки не вбиратимуть олію.

Що приготувати в піст?