Втамують спрагу та наситять влітку – найкращі комбінації для смузі

Влітку не завжди хочеться важкої та калорійної їжі, а от випити прохолодний смузі бажаючих буде багато. Ми дібрали найкращі поєднання інгредієнтів для смузі.

Смузі – густий прохолодний безалкогольний напій з подрібнених ягід, зелені та овочів. Такі напої стали популярними досить давно, особливо вони актуальну влітку.

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Їх можна готувати як зі свіжих продуктів, так і з заморожених: бананів, вишень, полуниці чи інших ягід. Смузі можна вживати у будь-який прийом їжі, важливо тільки обирати влучні комбінації продуктів для напою.

Рецепт смузі

Час: 5 хвилин

Інгредієнти:

– 1 банан;

– полуниця;

– м'ята;

– рослинне молоко.

Приготування:

Миємо полуницю, очищаємо банан від шкірки. Нарізаємо його довільними шматочками.

Викладаємо все інгредієнти в чашу блендера та закриваємо кришкою. За допомогою рослинного чи коров'ячого молока (на вибір) регулюємо консистенцію смузі.

Подрібнюємо все в однорідну масу та переливаємо у склянку. Подаємо зі соломинкою.

Смачного!

Популярні комбінації фруктових та овочевих смузі

Полуниця, м'ята, банан, шпинат, вода або молоко

Полуниця, шпинат, вишня, банан, вода або молоко

Банан, авокадо, вишня, вода або молоко



Ягідні смузі / Фото Everyday health

Яблуко, шпинат, м'ята, вода або молоко

Морква, апельсин та імбир, вода або молоко

Огірок та броколі, вода або молоко

Кавун та яблуко, вода або молоко



Зелене смузі / Фото Tesco Food

Болгарський перець, помідор і яблуко

Апельсин та шпинат, вода або молоко

Лимон, манго та броколі, вода або молоко

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