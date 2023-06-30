Смачніше ніж в Італії – справжнє песто від Клопотенка

30 червня 2023, 16:23
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Джерело:

Євген Клопотенко

Італійський соус песто став справжньою знахідкою для поціновувачів свіжих заправок. Аромат та насиченість песто чудово доповнює овочеві салати, м'які сири.

Секретом вдалого соусу песто є якість інгредієнтів та чіткість у технології приготування. Якщо ви заміните хоча б один інгредієнт на бюджетний – смак буде вже не таким.

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Соус песто чудово підходить до спагеті чи інших видів пасти, є невід'ємним складником салату капрезе, а ще чудово смакує з буратою та моцарелою на хрумкому багеті.

Рецепт соусу песто

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 50 грамів свіжого листя базиліку;
 – 2 столові ложки кедрових горішків;
 – 60 грамів оливкової олії;
 – 2 столові ложки тертого пармезану;
 – 2 зубчики часнику;
 – сік половини лимона;
 – 1 дрібка солі.

Приготування:

  • Ретельно миємо листочки базиліку, стебла не використовуємо – вони дадуть гіркоту соусу. Викладаємо листочки у чашу блендера.
  • Очищуємо 2 зубчики часнику та додаємо у чашу до листочків базиліку.
  • Додаємо натертий пармезан, вичавлюємо сік половини лимона.
  • Висипаємо горішки та вливаємо олію.
  • Ретельно перебиваємо все блендером, поки соус не набуде однорідної консистенції. 

Соус готовий. Смачного!

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Автор: Богданна Рибак