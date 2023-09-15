Потіште себе ресторанним сніданком вдома: рецепт тостів з яйцем пашот

Що зазвичай ви готуєте на сніданок? Мабуть, бутерброди, яєчню чи салат. А що якщо ми запропонуємо подати до сніданку хрумкі тости з яйцем пашот та свіжим салатом – смакота.

Тости з лососем, яйцями пашот та ікрою, на перший погляд, виглядають складно, але насправді – рецепт дуже простий. Якщо у вас не має риби чи ікри – сміло замініть ці продукти на курочку чи шинку.

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Такий сніданок не тільки стане улюбленим в сім'ї, а наситить на цілий день.

Рецепт тостів з яйцем пашот

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1

– тостовий хліб;– 2 столові ложки м'якого сиру;– авокадо;– салатний мікс;– 2 столові ложки оливкової олії;– 2 яйця;– копчений лосось;– 2 столові ложки ікри форелі;– 1 столова ложка винного оцту;– сіль;– чорний мелений перець;– лимонний сік.

Приготування:

Хліб змащуємо оливковою олією і підсмажуємо на розігрітій сковорідці.

Розбиваємо яйце на сито, аби стекла зайва рідина. Кипʼятимо воду, додаємо 1 столову ложку оцту, сіль і перемішуємо, щоб утворилась воронка.

Опускаємо обережно у воду яйце і варити 3 хвилини на середньому вогні.

Підсмажений хліб змащуємо сиром, зверху додаємо листя салату, потім нарізаний і политий лимонним соком авокадо. Зверху додаємо лосось, яйце пашот, ікру, сіль, перець.

Смачного!

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