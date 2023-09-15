Потіште себе ресторанним сніданком вдома: рецепт тостів з яйцем пашот
15 вересня 2023, 14:18Читать новость на русском
Джерело:Метро
Що зазвичай ви готуєте на сніданок? Мабуть, бутерброди, яєчню чи салат. А що якщо ми запропонуємо подати до сніданку хрумкі тости з яйцем пашот та свіжим салатом – смакота.
Тости з лососем, яйцями пашот та ікрою, на перший погляд, виглядають складно, але насправді – рецепт дуже простий. Якщо у вас не має риби чи ікри – сміло замініть ці продукти на курочку чи шинку.
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Такий сніданок не тільки стане улюбленим в сім'ї, а наситить на цілий день.
Рецепт тостів з яйцем пашот
- Час: 20 хвилин
- Порції: 1
– тостовий хліб;
– 2 столові ложки м'якого сиру;
– авокадо;
– салатний мікс;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 2 яйця;
– копчений лосось;
– 2 столові ложки ікри форелі;
– 1 столова ложка винного оцту;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– лимонний сік.
Приготування:
- Хліб змащуємо оливковою олією і підсмажуємо на розігрітій сковорідці.
- Розбиваємо яйце на сито, аби стекла зайва рідина. Кипʼятимо воду, додаємо 1 столову ложку оцту, сіль і перемішуємо, щоб утворилась воронка.
- Опускаємо обережно у воду яйце і варити 3 хвилини на середньому вогні.
- Підсмажений хліб змащуємо сиром, зверху додаємо листя салату, потім нарізаний і политий лимонним соком авокадо. Зверху додаємо лосось, яйце пашот, ікру, сіль, перець.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати домашні булочки з маком.