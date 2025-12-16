Святкові закуски можуть бути дешевими, простими у приготуванні та дарувати просто приголомшливий результат. 24 Канал пропонує переконатися у цьому, користавшись рецептом з TikTok vivien_kb.

Як приготувати крабові кульки?

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 плавлених сирки;

– 5 варених яєць;

– 200 грамів крабових паличок;

– майонез до смаку;

– чипси для панірування;

– тарталетки.

Готуємо улюблену святкову закуску: відео

Приготування:

Плавлені сирки та варені яйця натріть на дрібній тертці. Крабові палички наріжте тонкими смужками. З’єднайте сир, яйця й крабові палички, додайте майонез та ретельно перемішайте до однорідної консистенції. З готової маси сформуйте невеликі кульки. Чипси поламайте руками до стану крихти й обкачайте в ній кожну кульку. Викладіть закуску в тарталетки та подавайте до столу.

Як вибрати якісні крабові палички?

Спершу зверніть увагу на складники – сурімі (це рибний фарш) має бути на першому місці та займати 30 – 40% складу. Крабові палички повинні бути пружними і тріскатися, але не ламатися, наголошує портал Uaportal.

Упаковка має бути вакуумною, без кристалів льоду. Термін зберігання – до 6 місяців, якщо довший – у складі є консерванти та барвники.

