Святкові закуски можуть бути дешевими, простими у приготуванні та дарувати просто приголомшливий результат. 24 Канал пропонує переконатися у цьому, користавшись рецептом з TikTok vivien_kb.
Як приготувати крабові кульки?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 плавлених сирки;
– 5 варених яєць;
– 200 грамів крабових паличок;
– майонез до смаку;
– чипси для панірування;
– тарталетки.
Готуємо улюблену святкову закуску: відео
Приготування:
- Плавлені сирки та варені яйця натріть на дрібній тертці.
- Крабові палички наріжте тонкими смужками.
- З’єднайте сир, яйця й крабові палички, додайте майонез та ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
- З готової маси сформуйте невеликі кульки.
- Чипси поламайте руками до стану крихти й обкачайте в ній кожну кульку.
- Викладіть закуску в тарталетки та подавайте до столу.
Як вибрати якісні крабові палички?
Спершу зверніть увагу на складники – сурімі (це рибний фарш) має бути на першому місці та займати 30 – 40% складу. Крабові палички повинні бути пружними і тріскатися, але не ламатися, наголошує портал Uaportal.
Упаковка має бути вакуумною, без кристалів льоду. Термін зберігання – до 6 місяців, якщо довший – у складі є консерванти та барвники.
