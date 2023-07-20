Справжній смак літа: готуємо домашні вареники з чорницями для дітей

20 липня 2023, 09:20
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Джерело:

Українці сьогодні

Українська кухня багата на різноманітні страви з тіста. Одним з найпопулярніших є вареники, а начинку до них обираємо літню – з чорницями.

Вареники – давня українська страва, яка підкорила не одне серце, а точніше шлунок. Зазвичай їх готують з картоплею, або з сиром, грибами. Але влітку популярними начинками для вареників є вишня та смородина.

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Рецепт вареників з чорницями

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 2 – 4
Інгредієнти:
 – 500 грамів пшеничного борошна;
 – 250 грамів води;
 – 1 куряче яйце;
 – 500 грамів чорниці;
 – сіль;
 – цукор.

Приготування:

  • Для приготування тіста на вареники змішуємо воду, борошно, вибиваємо яйце. Додаємо сіль та цукор, ретельно замішуємо еластичне тісто.
  • Розділяємо його на дві частини. Розкачуємо в пласт та видавлюємо за допомогою склянки рівні кружечки, або розділяємо на ковбаски та нарізаємо порційними шматочками. Кожен з них розкачуємо колом окремо.
  • Ставимо на вогонь каструлю з водою, солимо її та доводимо до кипіння. 
  • Начиняємо тісто на вареники чорницями, защипаємо краї та формуємо їх. 
  • Відварюємо вареники з чорницями у киплячій воді до готовності (3 – 4 хвилини).
  • Готову страву подаємо зі сметаною, або просто посипаємо цукром.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак