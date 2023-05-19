Такої в магазині не знайдеш – рецепт вареної ковбаси

Як часто ви купуєте варену ковбасу до салатів чи просто на канапку? Мабуть, раз в тиждень точно. А що якщо ми запропонуємо приготувати її вдома з доступних інгредієнтів – це дуже смачно.

Варена ковбаса – доволі популярний продукт серед українців, адже її зручно нарізати до салатів (Олів'є, Дністер), можна підсмажити до яєчні чи зробити бутерброди.

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Ми дібрали перевірений рецепт домашньої ковбаси з курятини, яку ви легко та без труднощів приготуєте вдома, і насолоджуватиметеся результатом разом з родиною.

Рецепт вареної ковбаси

Час: 8 – 10 годин

8 – 10 годин Порції: близько 1 кілограма

Інгредієнти:

– 1300 грамів курячої тушки;

– 1600 грамів води;

– 200 грамів ріпчастої цибулі;

– 150 грамів моркви;

– 100 грамів відвареного буряку;

– 20 грамів часнику;

– 40 грамів желатину;

– 20 грамів солі;

– сухі спеції: зелена цибуля, кріп та петрушка;

– 25 грамів спецій до курки;

– 2 лаврових листочки.

Приготування:

Зачищені овочі обпалюємо пальником чи обсмажуємо на сковорідці. Перекладаємо всі інгредієнти в каструлю (окрім желатину та буряку), заливаємо водою.

Відварюємо на помірному вогні 1,5 – 2 години. Проціджуємо бульйон (нам потрібно буде 500 грамів), общипуємо м’ясо з курки, заливаємо желатин бульйоном.

Всі інгредієнти перекладаємо в блендер та перебиваємо 5 хвилин до кремової маси без грудочок.

На пластиковій пляшці відрізаємо верх, заливаємо кремову масу, накриваємо плівкою, відправляємо в холодильник на ніч.

Смачного!

До домашньої вареної ковбаси пропонуємо випекти ароматний хліб за нашим рецептом. Вам сподобається!