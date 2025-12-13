У цьому варіанті за пишність відповідає розпушувач. За потреби борошна може знадобитися трохи більше – усе залежить від густоти кефіру, інформує 24 Канал з посиланням на Shuba.
До речі, тісту можна легко надати особливого аромату. Достатньо лише додати дрібку кардамону – він робить смак більш насиченим і створює святковий настрій.
Як приготувати вергуни?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 400 грамів борошна;
– 200 мілілітрів кефіру;
– 100 грамів цукру;
– 1 яйце;
– 10 грамів розпушувача;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 2 грами солі;
– 300 мілілітрів олії;
– 50 грамів цукрової пудри.
Приготування:
- Змішайте кефір кімнатної температури з яйцем і цукром. Просійте борошно разом із розпушувачем, сіллю та ванільним цукром. Поступово вводьте суху суміш у рідку й замісіть м’яке тісто, яке не липне до рук.
- Розкачайте тісто на припиленій борошном поверхні до товщини 7 – 8 міліметрів. Наріжте прямокутниками 3×6 сантиметрів. Зробіть усередині кожного надріз і виверніть один край через нього.
- Добре розігрійте олію в каструлі з товстим дном або глибокій пательні, потім трохи зменште вогонь. Обсмажте вергуни до золотистої скоринки.
- Викладіть їх на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію. Злегка охолодіть та посипте цукровою пудрою.
Як зробити будь-яку випічку пухкою?
Алкоголь – перевірений метод зробити випічку пухкішою, який використовують, зокрема, під час приготування різдвяних пампухів.
На літру тіста достатньо лише чайної ложки горілки. Після випікання запаху алкоголю не залишиться – він весь випарується, переконує Smakosze.
