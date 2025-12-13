У цьому варіанті за пишність відповідає розпушувач. За потреби борошна може знадобитися трохи більше – усе залежить від густоти кефіру, інформує 24 Канал з посиланням на Shuba.

До речі, тісту можна легко надати особливого аромату. Достатньо лише додати дрібку кардамону – він робить смак більш насиченим і створює святковий настрій.

Як приготувати вергуни?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 400 грамів борошна;

– 200 мілілітрів кефіру;

– 100 грамів цукру;

– 1 яйце;

– 10 грамів розпушувача;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 2 грами солі;

– 300 мілілітрів олії;

– 50 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Змішайте кефір кімнатної температури з яйцем і цукром. Просійте борошно разом із розпушувачем, сіллю та ванільним цукром. Поступово вводьте суху суміш у рідку й замісіть м’яке тісто, яке не липне до рук. Розкачайте тісто на припиленій борошном поверхні до товщини 7 – 8 міліметрів. Наріжте прямокутниками 3×6 сантиметрів. Зробіть усередині кожного надріз і виверніть один край через нього. Добре розігрійте олію в каструлі з товстим дном або глибокій пательні, потім трохи зменште вогонь. Обсмажте вергуни до золотистої скоринки. Викладіть їх на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію. Злегка охолодіть та посипте цукровою пудрою.

Як зробити будь-яку випічку пухкою?

Алкоголь – перевірений метод зробити випічку пухкішою, який використовують, зокрема, під час приготування різдвяних пампухів.

На літру тіста достатньо лише чайної ложки горілки. Після випікання запаху алкоголю не залишиться – він весь випарується, переконує Smakosze.

