А завдяки какао та крему з вареної згущівки виходить справжній шоколадний домашній торт, м’який, ніжний і надзвичайно затишний. Ви також можете змінювати смак на свій розсуд – додавати фрукти, горіхи чи прикрашати торт за настроєм, інформує 24 Канал з посиланням на блог Анастасії Барабар.

Як приготувати торт "Три склянки"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти для тіста:

– 1 склянка цукру;

– 1 склянка кефіру;

– 1 склянка борошна;

– 2 яйця;

– 2 грами солі;

– 4 столові ложки олії;

– 2 столові ложки какао;

– 0,5 чайної ложки соди.

Для крему:

– 250 грамів вареного згущеного молока;

– 250 грамів сметани.

Приготування:

Збийте яйця з сіллю та цукром до легкої пишності. Додайте олію та кефір, добре перемішайте. Просійте борошно, какао та соду, введіть у рідку масу й замішайте тісто до однорідності. Перелийте тісто у форму діаметром близько 20 сантиметрів, застелену пергаментом. Випікайте при 180°C приблизно 30 хвилин, доки бісквіт не стане пружним. Змішайте сметану та варену згущівку до гладкої кремової текстури. Охолоджений бісквіт вирівняйте, зрізавши "шапочку", а обрізки відкладіть. Розріжте корж на три частини. Змастіть кожен шар кремом і складіть один на один. Накрийте торт плівкою та охолодіть кілька годин або на ніч. Подрібніть зрізану "шапочку" в крихту, змастіть поверхню залишками крему та посипте зверху.

Як приготувати ідеальний крем?

Смачний крем – це основа будь-якого торта. Саме тому необхідно приділити йому особливу увагу, каже портал Przyslij przepis.

Усі інгредієнти для крему обовʼязково повинні бути холодними та мати високу жирність. Також його треба довго збивати, щоб нічого не розшарувалося.

