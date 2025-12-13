У багатьох сімʼях домашня ковбаса – традиційна страва до Різдва чи Нового року. Вона чудово смакує з ароматним хлібом та гострим хроном, інформує 24 канал з посиланням на kate.nora.blog.

А головне – приготувати її зовсім не складно. Цей рецепт розрахований на 2 кілограми мʼяса – ідеально для двох великих кілець ковбаски.

Як приготувати домашню ковбасу?

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 кілограми свинячої лопатки;

– 250 грамів сала;

– 1 голівка часнику;

– 1 чайна ложка меленого чорного перцю;

– сіль до смаку.

Приготування:

Поріжте мʼясо кубиками в 1,5 – 2 сантиметри, а сало – тоненькими пластинами. Складіть у миску, посоліть, поперчіть, додайте вичавлений часник і ретельно перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися. Встановіть насадку-трубочку для ковбас на м'ясорубку. Надіньте оболонку на трубочку і починайте начиняти її підготовленою масою. Щойно начинка почне заповнювати оболонку, завʼяжіть край ниткою. Продовжуйте наповнювати оболонку, але не трамбуйте занадто щільно. Завʼяжіть другий край. Сформовані кільця викладіть на друшляк або сіточку. Проколіть голкою кожні 2 сантиметри та залиште щонайменше на годину, щоб стекла зайва рідина. Перекладіть ковбасу на змащене олією деко. Запікайте при 150°C орієнтовно 1 годину. Слідкуйте, щоб ковбаса не пересушилася: вона має бути злегка румʼяною з тонкою хрусткою шкіркою.

Дивіться, як приготувати домашню ковбасу: відео

Як правильно обрати м'ясо та оболонку для домашньої ковбаси?

Обирайте свинячу лопатку – вона мʼяка та містить достатньо жиру, радить Shuba. При виборі оболонки є два варіанти.

Найкраще використовувати натуральну оболонку з супермаркету або ж підготувати свинячі кишки самостійно: ретельно промийте, очистьте та замочіть їх у воді з оцтом, щоб прибрати запах.

