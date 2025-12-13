У багатьох сімʼях домашня ковбаса – традиційна страва до Різдва чи Нового року. Вона чудово смакує з ароматним хлібом та гострим хроном, інформує 24 канал з посиланням на kate.nora.blog.
А головне – приготувати її зовсім не складно. Цей рецепт розрахований на 2 кілограми мʼяса – ідеально для двох великих кілець ковбаски.
Як приготувати домашню ковбасу?
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2 кілограми свинячої лопатки;
– 250 грамів сала;
– 1 голівка часнику;
– 1 чайна ложка меленого чорного перцю;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Поріжте мʼясо кубиками в 1,5 – 2 сантиметри, а сало – тоненькими пластинами. Складіть у миску, посоліть, поперчіть, додайте вичавлений часник і ретельно перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися.
- Встановіть насадку-трубочку для ковбас на м'ясорубку. Надіньте оболонку на трубочку і починайте начиняти її підготовленою масою.
- Щойно начинка почне заповнювати оболонку, завʼяжіть край ниткою. Продовжуйте наповнювати оболонку, але не трамбуйте занадто щільно. Завʼяжіть другий край.
- Сформовані кільця викладіть на друшляк або сіточку. Проколіть голкою кожні 2 сантиметри та залиште щонайменше на годину, щоб стекла зайва рідина.
- Перекладіть ковбасу на змащене олією деко. Запікайте при 150°C орієнтовно 1 годину. Слідкуйте, щоб ковбаса не пересушилася: вона має бути злегка румʼяною з тонкою хрусткою шкіркою.
Як правильно обрати м'ясо та оболонку для домашньої ковбаси?
Обирайте свинячу лопатку – вона мʼяка та містить достатньо жиру, радить Shuba. При виборі оболонки є два варіанти.
Найкраще використовувати натуральну оболонку з супермаркету або ж підготувати свинячі кишки самостійно: ретельно промийте, очистьте та замочіть їх у воді з оцтом, щоб прибрати запах.
