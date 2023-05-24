Млинець, який не вийде "комом" – готуємо ситний сніданок за лічені хвилини

Дієтологи та нутриціологи в один голос стверджують, що найбільше уваги серед прийомів їжі потрібно приділяти сніданку. У нас є відмінний рецепт страви, яка не тільки буде смачною, а й ситною.

Вівсяномлинець – без перебільшення вигадана страва, точніше трансформована зі звичайного млинця, але з додаванням вівсяних пластівців замість пшеничного борошна. Така заміна зуміла перетворити звичайну страву на корисний суперфуд, який радять готувати на сніданок.

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Його можна подавати як окрему страву з бананами чи солоною рибою, а можна доповнювати яйцями та овочами.

Рецепт вівсяномлинця на сковорідці

Час: 15 – 30 хвилин

15 – 30 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 6 столових ложок вівсяних пластівців;

– куряче яйце;

– 80 грамів молока;

– сіль;

– 3 грами насіння кунжуту;

– 10 грамів насіння льону.

Додатково:

– 3 курячих яйця;

– помідор;

– рукола;

– 40 грамів вершкового масла;

– сіль.

Приготування:

Вівсяні пластівці перебиваємо в борошно в блендері.

Борошно змішуємо з яйцем, молоком, насінням льону, кунжутом та сіллю. Смажимо млинець на середньому вогні по 1,5 хвилини з кожної сторони.

Помідор бланшуємо та очищаємо від шкірки. Нарізаємо кубиком по 0,5 сантиметра, солимо та додаємо дрібно нарізаний базилік.

Робимо скрембл з двох яєць та подаємо на млинці з томатною сальсою.

Смачного!

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