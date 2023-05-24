Млинець, який не вийде "комом" – готуємо ситний сніданок за лічені хвилини
24 травня 2023, 16:42Читать новость на русском
Джерело:Ектор Хіменес-Браво
Дієтологи та нутриціологи в один голос стверджують, що найбільше уваги серед прийомів їжі потрібно приділяти сніданку. У нас є відмінний рецепт страви, яка не тільки буде смачною, а й ситною.
Вівсяномлинець – без перебільшення вигадана страва, точніше трансформована зі звичайного млинця, але з додаванням вівсяних пластівців замість пшеничного борошна. Така заміна зуміла перетворити звичайну страву на корисний суперфуд, який радять готувати на сніданок.
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Його можна подавати як окрему страву з бананами чи солоною рибою, а можна доповнювати яйцями та овочами.
Рецепт вівсяномлинця на сковорідці
- Час: 15 – 30 хвилин
- Порції: 1
Приготування:
- Вівсяні пластівці перебиваємо в борошно в блендері.
- Борошно змішуємо з яйцем, молоком, насінням льону, кунжутом та сіллю. Смажимо млинець на середньому вогні по 1,5 хвилини з кожної сторони.
- Помідор бланшуємо та очищаємо від шкірки. Нарізаємо кубиком по 0,5 сантиметра, солимо та додаємо дрібно нарізаний базилік.
- Робимо скрембл з двох яєць та подаємо на млинці з томатною сальсою.
Смачного!