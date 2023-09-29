Завиванці з вишнею та горіхами – давній рецепт української кухні

Завиванці – давня страва української кухні, яку ми, на жаль, не так часто готуємо вдома. Щоб не забувати такі рецепти, пропонуємо спекти їх вдома з вишнею та горіхами.

Ще з давніх-давен завиванці символізують добробут і міцність родини. Аби не забувати стародавні українські страви, пропонуємо перетворити процес випічки на сімейну традицію.

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Єлизавета Глінська пригадала, як її прабабуся все випікала в печі, в глиняних глечиках або на металевих листах, що надавало неперевершений смак і аромат стравам. Час минає, і ми з вами вже все готуємо в духовках, на плитах. Але смак від цього не повинен втрачатися. Завиванці з вишнями та горіхами – відмінний варіант для десерту до чаю чи кави. Спробуйте і ви вже не зможете відірватися.

Рецепт завиванців з вишнями та горіхами

Час: 3 години

3 години Порції: 8

– 300 грамів молока;– 5 грамів сухих дріжджів;– 20 грамів цукру;– 150 грамів борошна.– опара;– 500 грамів борошна;– 100 грамів яєць;– 4 грамів солі;– 60 грамів цукру;– 100 грамів вершкового масла.– 500 грамів вишень;– 150 грамів цукру+кориця;– 40 грамів кукурудзяного крохмалю.– 180 грамів волоського горіха;– 100 грамів цукру;– 80 грамів вершкового масла.– 20 грамів жовтка;– 10 грамів молока.

Приготування:

Для приготування опари змішуємо всі інгредієнти. Залишаємо на 30 хвилин при кімнатній температурі.

Для тіста необхідно змішати всі інгредієнти. Залишити на 1,5 години при кімнатній температурі, щоб воно підійшло.

Для вишневої начинки потрібно змішати всі інгредієнти у ковші, проварити. Охолодити.

Для горіхової змішати горіхи та цукор, вершкове масло у подрібнювачі до консистенції "мокрого піску".

Розкачуємо тісто качалкою, на силіконовому килимку, викладаємо, формуємо завиванець. Залишаємо тісто підійматися на годину.

Змащуємо глазуруванням.

Випікаємо завиванець у розігрітій до 175 градусів духовці – 30 – 35 хвилин.

Смачного!

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