Завиванці з вишнею та горіхами – давній рецепт української кухні

29 вересня 2023, 12:22
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Джерело:

Єлизавета Глінська

Завиванці – давня страва української кухні, яку ми, на жаль, не так часто готуємо вдома. Щоб не забувати такі рецепти, пропонуємо спекти їх вдома з вишнею та горіхами.

Ще з давніх-давен завиванці символізують добробут і міцність родини. Аби не забувати стародавні українські страви, пропонуємо перетворити процес випічки на сімейну традицію.

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Єлизавета Глінська пригадала, як її прабабуся все випікала в печі, в глиняних глечиках або на металевих листах, що надавало неперевершений смак і аромат стравам. Час минає, і ми з вами вже все готуємо в духовках, на плитах. Але смак від цього не повинен втрачатися. Завиванці з вишнями та горіхами – відмінний варіант для десерту до чаю чи кави. Спробуйте і ви вже не зможете відірватися.

Рецепт завиванців з вишнями та горіхами

  • Час: 3 години
  • Порції: 8
Інгредієнти для опари:
 – 300 грамів молока;
 – 5 грамів сухих дріжджів;
 – 20 грамів цукру;
 – 150 грамів борошна.
Для тіста:
 – опара;
 – 500 грамів борошна;
 – 100 грамів яєць;
 – 4 грамів солі;
 – 60 грамів цукру;
 – 100 грамів вершкового масла.
Вишнева начинка:
 – 500 грамів вишень;
 – 150 грамів цукру+кориця;
 – 40 грамів кукурудзяного крохмалю.
Горіхова начинка:
 – 180 грамів волоського горіха;
 – 100 грамів цукру;
 – 80 грамів вершкового масла.
Для глазурування:
 – 20 грамів жовтка;
 – 10 грамів молока.

Приготування:

  • Для приготування опари змішуємо всі інгредієнти. Залишаємо на 30 хвилин при кімнатній температурі.
  • Для тіста необхідно змішати всі інгредієнти. Залишити на 1,5 години при кімнатній температурі, щоб воно підійшло.
  • Для вишневої начинки потрібно змішати всі інгредієнти у ковші, проварити. Охолодити.
  • Для горіхової змішати горіхи та цукор, вершкове масло у подрібнювачі до консистенції "мокрого піску".
  • Розкачуємо тісто качалкою, на силіконовому килимку, викладаємо, формуємо завиванець. Залишаємо тісто підійматися на годину.
  • Змащуємо глазуруванням.
  • Випікаємо завиванець у розігрітій до 175 градусів духовці – 30 – 35 хвилин.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак