Завиванці з вишнею та горіхами – давній рецепт української кухні
Джерело:Єлизавета Глінська
Завиванці – давня страва української кухні, яку ми, на жаль, не так часто готуємо вдома. Щоб не забувати такі рецепти, пропонуємо спекти їх вдома з вишнею та горіхами.
Ще з давніх-давен завиванці символізують добробут і міцність родини. Аби не забувати стародавні українські страви, пропонуємо перетворити процес випічки на сімейну традицію.
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Єлизавета Глінська пригадала, як її прабабуся все випікала в печі, в глиняних глечиках або на металевих листах, що надавало неперевершений смак і аромат стравам. Час минає, і ми з вами вже все готуємо в духовках, на плитах. Але смак від цього не повинен втрачатися. Завиванці з вишнями та горіхами – відмінний варіант для десерту до чаю чи кави. Спробуйте і ви вже не зможете відірватися.
Рецепт завиванців з вишнями та горіхами
- Час: 3 години
- Порції: 8
– 300 грамів молока;
– 5 грамів сухих дріжджів;
– 20 грамів цукру;
– 150 грамів борошна.
Для тіста:
– опара;
– 500 грамів борошна;
– 100 грамів яєць;
– 4 грамів солі;
– 60 грамів цукру;
– 100 грамів вершкового масла.
Вишнева начинка:
– 500 грамів вишень;
– 150 грамів цукру+кориця;
– 40 грамів кукурудзяного крохмалю.
Горіхова начинка:
– 180 грамів волоського горіха;
– 100 грамів цукру;
– 80 грамів вершкового масла.
Для глазурування:
– 20 грамів жовтка;
– 10 грамів молока.
Приготування:
- Для приготування опари змішуємо всі інгредієнти. Залишаємо на 30 хвилин при кімнатній температурі.
- Для тіста необхідно змішати всі інгредієнти. Залишити на 1,5 години при кімнатній температурі, щоб воно підійшло.
- Для вишневої начинки потрібно змішати всі інгредієнти у ковші, проварити. Охолодити.
- Для горіхової змішати горіхи та цукор, вершкове масло у подрібнювачі до консистенції "мокрого піску".
- Розкачуємо тісто качалкою, на силіконовому килимку, викладаємо, формуємо завиванець. Залишаємо тісто підійматися на годину.
- Змащуємо глазуруванням.
- Випікаємо завиванець у розігрітій до 175 градусів духовці – 30 – 35 хвилин.
Смачного!Сподобалися рецепти? Спробуйте також приготувати страви з курячого філе, які точно ще не встигли набриднути.