Пампухи – це не просто порція насолоди, а важлива частина різдвяних кулінарних традицій. Якщо все зробити правильно, то ви будете ласувати ними кілька днів так, наче вони щойно приготовані, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok vivien_kb.
Як приготувати пампухи з маком?
- Час: 1 година
- Порцій: 18 – 20 пампухів
Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– 250 мілілітрів теплої води;
– 50 мілілітрів олії;
– 50 грамів цукру;
– 1/4 чайної ложки солі;
– 12 грамів сухих дріжджів;
– макова начинка.
Приготування:
- Борошно попередньо просіюємо в глибоку миску.
- Теплу воду змішуємо з цукром, сіллю, дріжджами та олією, після чого залишаємо суміш на 10–15 хвилин.
- Вливаємо підготовлену рідину в борошно й замішуємо м’яке тісто. Даємо йому піднятися приблизно 1 – 1,5 години.
- Розкатуємо тісто в пласт, викладаємо порції начинки (по чайній ложці), накриваємо другим розкачаним пластом і вирізаємо кружечки склянкою.
- Заготовки залишаємо ще на 20 – 30 хвилин, щоб вони стали пишнішими.
- Обсмажуємо пампухи в достатній кількості олії на середньому вогні до золотистої скоринки.
- Щойно зняли з вогню — відразу обкачуємо їх у цукрі. Так вони виходять максимально ніжними та ароматними.
Як смажити пампухи, щоб вони не вбирали олію?
Один з найлегших секретів – алкоголь. Потрібно додати трішки коньяку чи горілки до тіста та олії (ще холодної), в якій ви будете смажити пампухи, підказує Cookpad.
Не варто хвилюватися за дітей або смак, у процесі приготування увесь алкоголь випарується. Однак таким чином ви можете не переживати про те, що пампухи вберуть багато олії.
