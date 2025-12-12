Пампухи – це не просто порція насолоди, а важлива частина різдвяних кулінарних традицій. Якщо все зробити правильно, то ви будете ласувати ними кілька днів так, наче вони щойно приготовані, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok vivien_kb.

Як приготувати пампухи з маком?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 18 – 20 пампухів

Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 250 мілілітрів теплої води;

– 50 мілілітрів олії;

– 50 грамів цукру;

– 1/4 чайної ложки солі;

– 12 грамів сухих дріжджів;

– макова начинка.

Готуємо смачні пампухи з маком: дивіться відео

Приготування:

Борошно попередньо просіюємо в глибоку миску. Теплу воду змішуємо з цукром, сіллю, дріжджами та олією, після чого залишаємо суміш на 10–15 хвилин. Вливаємо підготовлену рідину в борошно й замішуємо м’яке тісто. Даємо йому піднятися приблизно 1 – 1,5 години. Розкатуємо тісто в пласт, викладаємо порції начинки (по чайній ложці), накриваємо другим розкачаним пластом і вирізаємо кружечки склянкою. Заготовки залишаємо ще на 20 – 30 хвилин, щоб вони стали пишнішими. Обсмажуємо пампухи в достатній кількості олії на середньому вогні до золотистої скоринки. Щойно зняли з вогню — відразу обкачуємо їх у цукрі. Так вони виходять максимально ніжними та ароматними.

Як смажити пампухи, щоб вони не вбирали олію?

Один з найлегших секретів – алкоголь. Потрібно додати трішки коньяку чи горілки до тіста та олії (ще холодної), в якій ви будете смажити пампухи, підказує Cookpad.

Не варто хвилюватися за дітей або смак, у процесі приготування увесь алкоголь випарується. Однак таким чином ви можете не переживати про те, що пампухи вберуть багато олії.

