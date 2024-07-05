Здоровий сніданок за лічені хвилини: як зробити особливу яєчню зі шпинатом

5 липня 2024, 06:24
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Джерело:

ВВС Food

Цей рецепт ідеально підійде для тих, кому потрібно добре поснідати, аби задати тон усьому дню. Кілька хвилин – і страва вже на столі.

Цей рецепт дозволяє отримати смачну, поживну і, що головне, корисну страву лише за кілька хвилин. Хіба це не те, що кожен з нас потребує ранком у будні? 

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Рецепт яєчні зі шпинатом

Час: 10 хвилин 

Порцій: 2

Інгредієнти: 

– 4 яйця;
– 75 мілілітрів вершків;
– соняшникова олія;
– половина дрібно нарізаної червоної цибулі;
– 1 дрібно нарізаний зелений перець;
– 40 грамів капусти;
– 50 грамів шпинату;
– улюблені спеції;
– сіль до смаку. 

Приготування: 

  1. Збиваємо яйця з вершками, солимо та перчимо.
  2. На середньому вогні розігріваємо олію, обсмажуємо цибулю та перець.
  3. Капусту варимо 2 хвилини у невеликій кількості води. 
  4. Додаємо на пательню капусту, шпинат та улюблені спеції. Готуємо 1 хвилину. 
  5. Вливаємо яєчну суміш та смажимо все разом, доки яйця не будуть готові. 

Смачного!

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    Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська