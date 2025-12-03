Якщо закортіло солоденького, то улюблений торт "Мурашник" точно стане у пригоді. Це той випадок, коли смаколик подобається абсолютно усім, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.
Як приготувати торт "Мурашник"?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– 1 столова ложка меду;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 100 грамів цукру;
– 1 банка згущеного молока;
– 330 грамів вершкового масла;
– 100 сметана;
– дрібка солі;
– дрібка соди;
– 2 яйця.
Ідеально, коли захочеться солоденького / Фото momsdish
Приготування:
- Просійте борошно через дрібне сито, щоб зробити його більш повітряним.
- Додайте цукор, розпушувач, соду та дрібку солі, після чого добре перемішайте всі сухі складники.
- Холодне вершкове масло натріть на крупній тертці, так його легше ввести в тісто.
- Візьміть приблизно 250 грамів масла, додайте до борошняної суміші та перетріть усе руками або пропустіть через блендер із насадкою для тіста.
- Додайте яйця – два дрібні або одне велике.
- Введіть сметану в тісто, з’єднайте з масляно-борошняною масою та вимісіть його протягом 4 – 5 хвилин.
- Під час замішування періодично охолоджуйте руки в холодній воді, щоб масло залишалось твердим.
- Поділіть тісто на чотири частини. Деко застеліть пергаментом.
- Натріть кожну частину тіста на крупній тертці безпосередньо на деко, рівномірно розподіляючи.
- Випікайте за температури 180 градусів приблизно 15 хвилин. Після охолодження подрібніть випечені коржі на середню крихту.
- Для крему підігрійте варене згущене молоко до 40 – 45 градусів, додайте 80 грамів вершкового масла та добре розмішайте, доки не отримаєте однорідну масу. Влийте рідкий мед, він додасть крему приємного аромату.
- З’єднайте крем із крихтою та ретельно перемішайте.
- Сформуйте торт руками або в кулінарному кільці та поставте в холодильник до повного застигання.
Яку сметану додавати у тісто?
В принципі можна використати будь-який продукт, результат від цього не постраждає. Але якщо хочеться, аби десерт був досконалий, то варто знати один секрет, підказує портал Beszamel.
Додавайте у тісто максимально жирну сметану. Вона зробить тісто більш розсипчастим – ідеально для цього десерту.
