Якщо закортіло солоденького, то улюблений торт "Мурашник" точно стане у пригоді. Це той випадок, коли смаколик подобається абсолютно усім, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.

Як приготувати торт "Мурашник"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 1 столова ложка меду;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 100 грамів цукру;

– 1 банка згущеного молока;

– 330 грамів вершкового масла;

– 100 сметана;

– дрібка солі;

– дрібка соди;

– 2 яйця.

Ідеально, коли захочеться солоденького / Фото momsdish

Приготування:

Просійте борошно через дрібне сито, щоб зробити його більш повітряним. Додайте цукор, розпушувач, соду та дрібку солі, після чого добре перемішайте всі сухі складники. Холодне вершкове масло натріть на крупній тертці, так його легше ввести в тісто. Візьміть приблизно 250 грамів масла, додайте до борошняної суміші та перетріть усе руками або пропустіть через блендер із насадкою для тіста. Додайте яйця – два дрібні або одне велике. Введіть сметану в тісто, з’єднайте з масляно-борошняною масою та вимісіть його протягом 4 – 5 хвилин. Під час замішування періодично охолоджуйте руки в холодній воді, щоб масло залишалось твердим. Поділіть тісто на чотири частини. Деко застеліть пергаментом. Натріть кожну частину тіста на крупній тертці безпосередньо на деко, рівномірно розподіляючи. Випікайте за температури 180 градусів приблизно 15 хвилин. Після охолодження подрібніть випечені коржі на середню крихту. Для крему підігрійте варене згущене молоко до 40 – 45 градусів, додайте 80 грамів вершкового масла та добре розмішайте, доки не отримаєте однорідну масу. Влийте рідкий мед, він додасть крему приємного аромату. З’єднайте крем із крихтою та ретельно перемішайте. Сформуйте торт руками або в кулінарному кільці та поставте в холодильник до повного застигання.

Яку сметану додавати у тісто?

В принципі можна використати будь-який продукт, результат від цього не постраждає. Але якщо хочеться, аби десерт був досконалий, то варто знати один секрет, підказує портал Beszamel.

Додавайте у тісто максимально жирну сметану. Вона зробить тісто більш розсипчастим – ідеально для цього десерту.

