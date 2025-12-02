Цей салат-намазка стає справжнім порятунком, коли немає жодної можливості довго чаклувати з плитою. Але й задоволенням жертвувати не доведеться – швидкий шедевр теж цілком можливий, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Солодко Солено".

Читайте також Копійчані рецепти з дитинства: три прості салати з мівіною, сухариками та чипсами

Як приготувати салат з моркви та плавлених сирків?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– варені яйця;

– плавлений сирок;

– морква по-корейськи;

– сіль, перець та часник до смаку.

Як швидко приготувати салат з плавлених сирків: дивіться відео

Приготування:

Плавлений сир натираємо, найкраще попередньо покласти його у морозилку, тоді натирати його буде легше. Яйця також натираємо, додаємо моркву. Усе ретельно перемішуємо. Солимо, перчимо, за бажанням додаємо сухий часник. За бажання можна додати трішки майонезу або сметани.

Смачного!

Як зробити салат смачнішим?

Навіть таку страву можна вдосконалити та додати трішки витонченості. Усе, що потрібно – додати кілька волоських горіхів, радить портал Moje gotowanie.

Можна не перебивати їх в крихту, а просто злегка подрібнити. Це простий спосіб, який дозволяє покращити будь-який салат.

Що ще приготувати на швидку руку?