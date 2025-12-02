Цей салат-намазка стає справжнім порятунком, коли немає жодної можливості довго чаклувати з плитою. Але й задоволенням жертвувати не доведеться – швидкий шедевр теж цілком можливий, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Солодко Солено".
Як приготувати салат з моркви та плавлених сирків?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– варені яйця;
– плавлений сирок;
– морква по-корейськи;
– сіль, перець та часник до смаку.
Як швидко приготувати салат з плавлених сирків: дивіться відео
Приготування:
- Плавлений сир натираємо, найкраще попередньо покласти його у морозилку, тоді натирати його буде легше.
- Яйця також натираємо, додаємо моркву.
- Усе ретельно перемішуємо.
- Солимо, перчимо, за бажанням додаємо сухий часник.
- За бажання можна додати трішки майонезу або сметани.
Смачного!
Як зробити салат смачнішим?
Навіть таку страву можна вдосконалити та додати трішки витонченості. Усе, що потрібно – додати кілька волоських горіхів, радить портал Moje gotowanie.
Можна не перебивати їх в крихту, а просто злегка подрібнити. Це простий спосіб, який дозволяє покращити будь-який салат.
