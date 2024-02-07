Просто тануть у роті: як приготувати ідеальні сирники – перевірений рецепт

7 лютого 2024, 10:57
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Джерело:

live_and_cooking

Смачні сирники – чи не найкраща страва для сніданку. Окрім смаку, їхньою перевагою є ще й швидкість приготування.

Спробуйте замісити сирники руками. Це забезпечить максимально однорідну текстуру.

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Перевірений рецепт сирників

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 700 грамів домашнього сиру;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка ванільного цукру;
– 2 яйця;
– 3 столові ложки манки;
– дрібка солі;
– борошно.

Приготування:

  1. Сир відтисніть через марлю. Додайте дрібку солі, манку, цукор і ванільний цукор, вбийте яйця та перемішайте до однорідності.
  2. Дві столові ложки тіста перекладіть в руки, добре ущільніть й обваляйте в борошні.
  3. Смажте на олії під кришкою по 2 хвилини з кожного боку.

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Автор: Ольга Котів