Просто тануть у роті: як приготувати ідеальні сирники – перевірений рецепт
7 лютого 2024, 10:57Читать новость на русском
Джерело:live_and_cooking
Смачні сирники – чи не найкраща страва для сніданку. Окрім смаку, їхньою перевагою є ще й швидкість приготування.
Спробуйте замісити сирники руками. Це забезпечить максимально однорідну текстуру.
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Перевірений рецепт сирників
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 700 грамів домашнього сиру;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка ванільного цукру;
– 2 яйця;
– 3 столові ложки манки;
– дрібка солі;
– борошно.
Приготування:
- Сир відтисніть через марлю. Додайте дрібку солі, манку, цукор і ванільний цукор, вбийте яйця та перемішайте до однорідності.
- Дві столові ложки тіста перекладіть в руки, добре ущільніть й обваляйте в борошні.
- Смажте на олії під кришкою по 2 хвилини з кожного боку.