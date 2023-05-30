Скільки варити яйце до ідеального стану – тепер готуємо тільки так

Хтось надає перевагу відвареним курячим яйцям з рідкою серединою, а хтось, щоб воно було зварене до повної готовності. Та чи знаєте ви, як правильно варити яйця, щоб в них залишились всі корисні мікроелементи та властивості? У нас є кілька порад!

Перед тим як готувати варені яйця, визначіться з консистенцією, який ви хочете отримати: рідку, м'яку чи повністю готову, тверду. Тут потрібно знати приблизний час, який виділяють на приготування.

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Якщо вам скажуть, що знають, скільки точно потрібно варити яйця – не вірте. Насамперед все залежить від того в якому посуді ви варите яйця, скільки води даєте і звичайно від самого розміру яйця. Однак, приблизний час все ж можна визначити. В дієтології стверджують, що варити яйце не можна понад 8 хвилин, адже потім білок втрачає свої корисні властивості.



Скільки варити яйця без постійного кипіння / Фото Назерелло

Якщо ви відварили яйця, почистили та помітили, що жовток синього кольору – воно переварене. Такий продукт може навіть зашкодити організму.

Який посуд використовувати для відварювання яєць

Обирайте для варки яєць посуд з тоненькими стінками – це зекономить вам час, та й самі яйця зваряться рівномірно.

Американці не варять яйця як ми, вони доводять їх до кипіння, накривають кришкою та вимикають вогонь на плиті. Через 10 хвилин виймають їх та очищують. У нас заведено відварювати їх після початку кипіння.

Як відварити яйця

Час: 6 – 7 хвилин

Інгредієнти:

– куряче яйце;

– сіль.

Приготування:

Підготуйте для варки яєць невелику каструлю або металеве горнятко. Наливаємо води та кладемо яйце, відправляємо на вогонь та чекаємо доки вода закипить.

Зменшуємо вогонь та варимо протягом 2 хвилин. Таким методом варки, у яйця залишиться рідкий жовток і білок.

Щоб приготувати яйце з рідким жовтком, але з пружним білком – проваріть яйця 4 хвилини.

До повної готовності відварюємо 6 – 7 хвилин.

Смачного!

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