Період новорічних свят традиційно супроводжується напливом неякісної ікри на прилавки, інформує 24 Канал з посиланням на Seriouseats. Саме тому варто знати кілька перевірених підказок, які дозволять обрати автентичний продукт.

Як купити смачну та справжню ікру?

Ікра не може коштувати дешево – її виробництво завжди пов’язане з високими витратами. Надто приваблива ціна має насторожити. Найбезпечніше купувати ікру в магазинах із перевіреною репутацією. Сумнівні ринки або стихійні точки продажу – не найкращий вибір.

Чудовий додаток до свята / Фото unsplash

Важливо уважно прочитати етикетку: на ній обов’язково зазначають вид риби, дату виготовлення та фасування.

Банка повинна бути цілою – без здуття, вм’ятин чи пошкодженої кришки. Натуральна ікра має чітку структуру – ікринки лопаються в роті, виділяючи ніжний вміст. Підробка поводиться інакше: вона липне до зубів і за відчуттями нагадує желе або цукерки. Справжній продукт вирізняється легким морським ароматом і чистим, приємним смаком без сторонніх нот.

Як перевірити чи справжня ікра вдома?

У натуральній ікрі міститься білок, який реагує на високу температуру, пише Eater. Якщо залити ікринки окропом, вода стане каламутною або білястою.

Також справжня ікра побіліє через згортання білка. Натомість фальсифікат просто стане масним.

