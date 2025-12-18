Обов’язково спробуйте – цей салат легко стане новим фаворитом святкового столу, інформує 24 Канал з посиланням на "Господинька".

Як приготувати салат "Глорія"

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти для салату:

– 300 грамів відвареного курячого філе;

– 4 варені яєчні білки;

– 2 солоні огірки;

– 150 грамів корейської моркви;

– 150 грамів копченого сиру.

Для прикраси:

– 2 варені яєчні жовтки;

– 1 солоний огірок;

– зелень до смаку.

Для соусу:

– 2 варені яєчні жовтки;

– 0,5 чайної ложки солі;

– дрібка меленого чорного перцю;

– 2 столові ложки олії;

– 3 столові ложки сметани;

– 1 чайна ложка зернистої гірчиці;

– 1 зубчик часнику.

Приготування:

Приготуйте соус. Відокремте жовтки від білків. До двох жовтків додайте сіль, перець, олію, сметану, гірчицю та подрібнений часник. Ретельно перемішайте до однорідної кремової консистенції. Розберіть відварену курячу грудку виделкою на волокна. Викладіть м’ясо рівним шаром на плоску тарілку та змастіть соусом. Натріть варені яєчні білки на дрібній терці та рівномірно розподіліть поверх курки. Натріть солоні огірки, злегка відтисніть зайву рідину, викладіть наступним шаром і змастіть соусом. Рівномірно розкладіть корейську моркву, змастіть соусом, після чого натріть копчений сир і викладіть його фінальним шаром. Посипте поверхню тертими жовтками, додайте смужки солоного огірка та прикрасьте свіжою зеленню.

Як зробити салат менш калорійним?

Щоб зробити салат трошки легшим, можна замінити соус з рецепту на просто сметану або натуральний йогурт. Проте тоді потрібно буде додати до них трохи смакових акцентів, каже Kuchnia.

Зокрема, радимо використати використати лимонний сік чи спеції. Сухий часник, мускатний горіх чи духмяні трави перетворять заправку на шедевр.

