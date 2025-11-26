Кава – це напій, без якого неможливо уявити ранок чи важкий день, інформує 24 Канал з посиланням на Pysznosci. Є простий спосіб посилити її смак без додавання цукру чи молока.

Цікаво Гості благатимуть поділитися рецептом: легендарний пляцок "Отаман" за рецептом Лілії Цвіт

У чому секрет смаку кави?

Щоб кава "позбулася" гіркоти, варто додати до неї дрібку солі. Вона блокує рецептори гіркоти на язиці, роблячи смак кави набагато м’якшим.

Додавання солі до кави може посилити її горіхові нотки та збільшити солодкість напою, зробивши його менш гірким та більш м’яким. Крім того, сіль також може посилити її аромат.

Що додати до напою / Фото Unsplash

Щоб приготувати солону каву, просто додайте дрібку солі на кожні 10 грамів меленої кави перед заварюванням.

Є ще один цікавий трюк – додати дрібку солі не тільки у мелену каву, а й у воду для заварювання. Така вода краще розкриває смак зерна, зменшує кислотність і робить напій більш збалансованим.

Баристи інколи використовують цей прийом, коли працюють із жорсткою водою або зерном, яке вариться надто різко. Це практично непомітна деталь, але вона здатна змінити усе враження від чашки.

Що ще варто додати до кави?

Кориця, мускатний горіх, кардамон – існує безліч варіантів використання спецій у каві, пише Сoletti. Для ще більшої різноманітності ви можете додати до напою какао-порошок або навіть сухофрукти та горіхи.

Також можна додати спеції. Їх змішують із кавовою гущею або перемелюють разом із зернами.

Секрети, які стануть у пригоді