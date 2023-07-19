Найкращий рецепт тосту з авокадо: дізнайтеся, як смачно приготувати

19 липня 2023, 20:59
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Французький тост з авокадо і смаженим яйцем – це просто неземна насолода. Це стане зрозуміло вже з першого укусу.

Тост з авокадо – це смачний початок дня або чудовий перекус. Приготуйте його у французькому стилі.

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Рецепт французького тосту з авокадо

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2

Неймовірний смак / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:
– 1 авокадо;
– пів зубчика часнику;
– 4 скибочки хліба для тосту;
– 3 яйця;
– 5 столових ложок молока;
– масло для смаження.

Приготування:

  • Авокадо очистіть, розріжте навпіл, видаліть кісточку.
  • М'якоть наріжте шматочками, а потім розімніть виделкою.
  • Додайте подрібнений часник, сіль, перець і перемішайте.
  • У глибокій тарілці збийте виделкою 1 яйце з молоком і дрібкою солі.
  • Викладіть пасту з авокадо на скибочки тосту, накрийте другим шматочком тосту, злегка притисніть.
  • З обох боків змочіть у збитому яйці і викладіть на сковороду з розігрітим маслом.
  • Смажте на помірному вогні з двох сторін до золотистої скоринки, приблизно по 2 хвилини з кожного боку.
  • Окремо обсмажте 2 яйця.
  • Перекласти грінки на тарілки, викладіть смажене яйце і посипте за бажанням зеленню чи викладіть інші овочі.
Ці літні салати здатні прикрасити будь-яку вечерю.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська